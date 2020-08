Una nuova stagione si apre in casa Salernitana, sarà un anno sportivo che vedrà ancora la società provare ad allestire una squadra competitiva per confidare nell'obiettivo promozione. Con i play-off sfumati nel finale di stagione il club campano vuole evitare di commettere errori sul mercato e starebbe puntando a elementi vincenti e di valore per la categoria. Le attenzioni della Salernitana si sarebbero concentrate in modo particolare sul reparto difensivo con due calciatori inseriti nella lista dei desideri. Si tratterebbe di Marcos Curado del Genoa e di Vladimir Golemic, giocatore del Crotone.

Salernitana, una difesa di ferro

Uno dei punti deboli della squadra campana nell'ultima stagione di Serie B è stato il numero di reti subite. Il pacchetto difensivo, pur avendo elementi di categoria, ha mostrato qualche carenza, portando la Salernitana a lasciare per strada diversi punti.

Per puntellare il reparto la società avrebbe soffermato le proprie attenzioni sul centrale difensivo Marcos Curado, calciatore di proprietà del Genoa e nell'ultima stagione in prestito al Crotone. Il difensore, rimasto fermo per diversi mesi a causa di un brutto infortunio, ha fatto il suo ritorno in campo con gli squali nelle ultime giornate di campionato. Dopo la promozione dei rossoblu in Serie A, ora il giocatore classe '95 potrebbe proseguire propria la carriera con un nuovo club in cadetteria.

Sirene dalla Serie B per Golemic

Un altro profilo che sembrerebbe piacere molto alla Salernitana è quello del difensore serbo Vladimir Golemic, da due stagioni al Crotone e punto fermo della retroguardia del tecnico Giovanni Stroppa. Si tratta di un calciatore che in passato ha giocato, tra le altre, anche con le maglie del Chiasso e del Lugano.

Golemic venne individuato due anni fa dal direttore sportivo Giuseppe Ursino e ne ha ripagato pienamente la fiducia. Si tratta non solo di un difensore ben strutturato, ma è anche abile a impostare l'azione di gioco e ha pure un certo fiuto del gol.

Salernitana, le altre possibili operazioni

Non solo mercato in entrata, la Salernitana dovrà blindare alcuni dei suoi pezzi pregiati che hanno riscosso diverso interesse in queste settimane.

Fra essi ci sarebbero il centrocampista Jean Daniel Akpa-Akpro e l'attaccante Milan Djuric. Per il primo sarebbe forte l'interesse della Lazio, mentre per la punta a effettuare un sondaggio esplorativo sarebbe stata di recente la Sampdoria.

Lascia Salerno invece il difensore Pawel Jaroszynski che, terminata la stagione in prestito alla Salernitana e tornato al Genoa, avrebbe attirato le attenzioni del Crotone.