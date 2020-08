Tutto pronto in casa del Crotone, la squadra ha fatto rientro in città nelle ultime ore per sottoporsi ai test clinici e alle prove fisiche prima di presentarsi nella sede del ritiro estivo di Villaggio Baffa.

Intanto sul mercato piacerebbe agli "squali" il centrocampista Luca Paganini, calciatore in uscita dal Frosinone dopo la sfumata promozione in Serie A al termine della doppia finale play-off contro lo Spezia.

In uscita dal club crotonese potrebbe esserci invece l'attaccante Augustus Kargbo che sarebbe fortemente corteggiato dalla Reggiana, squadra con la quale ha ottenuto la promozione in Serie B poche settimane fa.

Crotone, Paganini idea di mercato

Tra i calciatori che paiono interessare ai calabresi ci sarebbe anche il centrocampista Luca Paganini, calciatore del Frosinone che potrebbe lasciare il club ciociaro dopo dieci stagioni vissute con la società del presidente Maurizio Stirpe (salvo una breve parentesi al Fondi).

Sul calciatore, classe 1993, ci sarebbe però anche il forte interesse del Brescia che, da poco retrocesso in cadetteria, punterebbe all'immediato ritorno in massima serie. Secondo alcune testate i lombardi sarebbero favoriti per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista. A proposito delle "rondinelle", il Crotone seguirebbe con interesse anche l'attaccante Alfredo Donnarumma.

La possibile conferma in rosa di Ahmad Benali potrebbe indurre il Crotone a cercare un solo rinforzo di esperienza in mezzo al campo.

E il nome giusto potrebbe essere appunto quello di Luca Paganini, il quale dopo tanti anni in maglia giallo-azzurra, con diverse promozioni e qualche delusione, potrebbe lasciare la città di Frosinone e dedicarsi a una nuova avventura di alto profilo, come sarebbe appunto la Serie A che disputerà il club rossoblu.

Anche se appunto pure il Brescia è in agguato.

Sirene dalla Reggiana per Kargbo

Tra i protagonisti di questa stagione sportiva c'è stato senza dubbio l'attaccante Augustus Kargbo, giovane della Sierra Leone resosi artefice con le sue reti della vittoria dei play-off di Serie C della Reggiana e del contestuale ritorno in cadetteria del club.

La società di Reggio Emilia, salutato il calciatore per fine prestito, non si sarebbe data per vinta, provando a richiederlo nuovamente in prestito per un altro torneo. Il Crotone avrebbe però intenzione di trattenere Kargbo in rosa, nonostante non manchino le offerte da club a italiani ed esteri.

La dirigenza crotonese avrebbe anche stabilito il prezzo del cartellino che ammonterebbe a circa 5 milioni di euro.