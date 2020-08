La finale di Europa League sarà un banco di prova importante per l'Inter per consolidare la crescita nel gioco e nei risultati avvenuta in questo mese di agosto. Intanto però la società nerazzurra è una delle più attive sul mercato, si parla infatti di trattative in via di definizione per l'acquisto di Tonali ed Emerson Palmieri. Di recente però il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha lanciato una clamorosa indiscrezione in merito a un presunto interessamento dell'Inter per Leo Messi manifestato direttamente al giocatore argentino. Il tweet emblematico del giornalista sportivo dice così: "Bomba, Inter e Paris Saint Germain hanno contattato Messi".

Presunto contatto Inter-Messi

Un'indiscrezione che arriva dopo i rumors provenienti della Spagna che parlano di un confronto fra Koeman e Messi. Dialogo che avrebbe consolidato nell'argentino la convinzione di non sentirsi nel progetto sportivo futuro del Barcellona. Proprio per questo non è escluso un suo addio alla società catalana durante il calciomercato estivo. Per dover di cronaca prima del confronto Koeman-Messi, il presidente catalano Bartomeu aveva dichiarato che l'argentino continua a essere parte integrante della rosa del Barcellona. Sempre nel tweet emerge che anche il Paris Saint Germain avrebbe contattato l'argentino, società in cui gioca uno dei più cari amici dell'argentino nel mondo del calcio, ovvero Neymar.

Fino a qualche mese fa si era parlato infatti di un possibile ricongiungimento dei due al Barcellona, ma la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus ha evidentemente ridimensionato il mercato dei catalani.

Il mercato del Barcellona

Il Barcellona infatti, dopo il fallimento in Liga ed in Champions League, è pronta a rivoluzionare la rosa cedendo soprattutto i giocatori con gli ingaggi pesanti.

Rivoluzione necessaria non solo per esigenze economiche ma anche per far ripartire un ciclo che ha bisogno di giovani di qualità. A rischio cessione ci sono infatti Pique, Busquets, Vidal, Rakitic e Suarez, quest'ultimo accostato anche alla Juventus. A questa lista potrebbe aggiungersi anche Messi nonostante un contratto in scadenza a giugno 2021.

Fra l'altro l'acquisto di un appartamento e l'apertura di un'azienda a Milano del papà di Messi hanno scatenato ancora di più i rumors su un possibile trasferimento dell'argentino all'Inter.

Intanto però per l'Inter sarà importante cercare di conquistare l'Europa League e successivamente chiudere gli acquisti che sarebbero stati già programmati. Sandro Tonali dovrebbe arrivare per circa 50 milioni, mentre si proverà a trovare una formula con il Chelsea per l'acquisto di Emerson Palmieri.