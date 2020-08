La Juventus sta lavorando per cercare dei nuovi bomber da inserire nella sua rosa. I bianconeri cercano un centravanti titolare e uno di scorta. Come vice bomber, la Juventus starebbe pensando di prendere Moise Kean. Il giocatore era stato ceduto un anno fa all'Everton e adesso potrebbe tornare a Torino. Moise Kean, nelle ultime ore, ha deciso di dare un indizio social a tutti i suoi tifosi. Infatti, l'attaccante classe 2000 nella descrizione del suo profilo Instagram non ha taggato la squadra di appartenenza ovvero l'Everton ma ha scritto: "Loading". Questo cambio nella sua bio di IG lascia intendere che Moise Kean possa essere in attesa di qualche cambiamento.

Chissà che questo non possa essere un indizio sul suo futuro.

La Juventus vorrebbe un bomber di riserva

Moise Kean sarebbe finito nuovamente nel mirino della Juventus. La squadra Campione d'Italia starebbe cercando due numeri 9 uno da schierare titolare e uno come riserva. Per questo motivo, oltre ai nomi di Luis Suarez e Edin Dzeko, verrebbe valutato anche il profilo di Moise Kean. L'Everton, però, non vorrebbe privarsi del bomber classe 2000. Il club inglese riterrebbe Kean centrale nel suo progetto. Ma nelle ultime ore, il giocatore classe 2000 ha cambiato la biografia del suo profilo Instagram e in molti hanno letto, in questo cambiamento, un indizio di mercato. Adesso non resta che attendere di capire se il futuro di Kean sarà ancora in Inghilterra o se per lui si apriranno le porte per un ritorno alla Juventus.

La Juventus valuta Suarez

La Juventus, in queste settimane, starebbe lavorando per regalare ad Andrea Pirlo un attacco nuovo di zecca. Il tecnico bresciano ha bisogno di un centravanti che possa integrarsi al meglio con Cristiano Ronaldo. La Juventus starebbe valutando diversi profili e in questo momento sarebbero due le opzioni che incontrano il maggior gradimento.

Infatti, i bianconeri starebbero pensando soprattutto a Luis Suarez e Edin Dzeko. Il primo sarebbe in rotta con il Barcellona e la Juventus potrebbe arrivare a lui a parametro zero. Infatti, Suarez starebbe cercando di svincolarsi dal Barcellona. Dzeko, invece, non sarebbe sul mercato visto che la Roma sarebbe ben contenta di tenerlo.

Ma se il bosniaco chiedesse la cessione, il club giallorosso lo accontenterebbe. Adesso non resta che attendere di capire chi sarà l'uomo sclero dalla Juventus per rinforzare il suo attacco. Mentre la pista che porterebbe a Milik sarebbe in netto calo. Il polacco, però, potrebbe andare alla Roma in caso di cessione di Edin Dzeko. Inoltre, la Juventus sarebbe sempre al lavoro per trovare una sistemazione a Gonzalo Higuain. Su di lui ci sarebbe l'interesse dell'Inter Miami.