La Juventus, in queste settimane, cercherà di regalare ad Andrea Pirlo un nuovo attaccante. I bianconeri stanno lavorando per rescindere il contratto di Gonzalo Higuain. Il Pipita è fuori dal progetto della Juventus e per questo motivo si sta cercando un sostituto. Fabio Paratici sta valutando diversi profili e i nomi che troverebbero il maggior gradimento sarebbero quelli di Luis Suarez, Edin Dzeko e Karim Benzema. Quest'ultimo, però, sarebbe quello più difficile da raggiungere. Mentre Suarez e Dzeko sembrano essere piste più concrete. Il bosniaco, nelle prossime ore, potrebbe avere un incontro con la dirigenza della Roma per definire il futuro.

La Juventus cerca un attaccante

Edin Dzeko, Luis Suarez e Karim Benzema sembrano essere i tre nomi scelti dalla Juventus per rinforzare il suo attacco. Il francese del Real Madrid, però, difficilmente lascerà la Spagna. Benzema è il pupillo di Zidane e Florentino Perez che non sembrano intenzionati a privarsi di lui. Dunque, sembra molto improbabile che la Juventus possa ricomporre la coppia formata dal francese e Cristiano Ronaldo. Per questo motivo, Fabio Paratici starebbe valutando altri profili e i nomi più facilmente raggiungibili sono quelli di Edin Dzeko e Luis Suarez. Quest'ultimo non rientrerebbe più nei piani del Barcellona e starebbe trattando per liberarsi a parametro zero. La trattativa tra le parti, però, non sarà una passeggiata visto che l'uruguaiano non sembra intenzionato a rinunciare nemmeno a un centesimo della cifra prevista nel suo contratto.

Qualora Suarez riuscisse a liberarsi per la Juventus sarebbe una grande occasione di mercato da poter cogliere. Inoltre, i bianconeri in caso di acquisto dell'uruguaiano potrebbero contare sugli sgravi fiscali del decreto crescita. Mentre per quanto riguarda Dzeko si attende il faccia a faccia che il bomber avrà con la Roma.

Il bosniaco vorrebbe sapere quali sono i progetti futuri del club giallorosso e poi deciderà se restare nella Capitale oppure no. Se Dzeko dovesse decidere di accettare l'offerta della Juventus a quel punto la Roma dovrebbe cercare un nuovo attaccante. I giallorossi punterebbero su Milik che per molti mesi è stato accostato proprio ai bianconeri.

Con l'arrivo di Pirlo le strategie della Juventus sarebbero cambiate e il polacco non sarebbe più un obiettivo di mercato di Paratici.

Khedira vorrebbe restare alla Juventus

Oltre alla questione attaccante, in casa Juventus si starebbe cercando di capire quale sarà il futuro di Sami Khedira. Il tedesco non farebbe più parte del progetto dei bianconeri, ma il giocatore avrebbe manifestato l'intenzione di restare a Torino. Adesso la scelta definitiva spetterebbe al neo tecnico Pirlo.