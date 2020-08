I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere chi sarà il loro nuovo centravanti. Infatti, la società bianconera sarebbe alla ricerca di un nuovo bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo. I nomi al vaglio della Juventus sarebbero soprattutto due ovvero Luis Suarez e Edin Dzeko. Quest'ultimo sarebbe il preferito di Andrea Pirlo. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il tecnico bresciano avrebbe telefonato ad Edin Dzeko. Dunque, per il neo allenatore della Juventus il bomber della Roma sarebbe l'uomo giusto per innescare CR7. Adesso resta da capire se i bianconeri e i giallorossi troveranno un accordo per il bosniaco.

In alternativa a Dzeko ci sarebbe sempre Luis Suarez che sarebbe in rotta con il Barcellona.

La Juventus cerca un nuovo bomber

Gonzalo Higuain non sarà più il centravanti della Juventus. Infatti, Andrea Pirlo, qualche giorno fa in conferenza stampa, ha spiegato che le strade del Pipita e del club bianconero si divideranno. Per questo motivo, la Juventus starebbe cercando un accordo con l'argentino per la rescissione del contratto. Al momento, le parti sarebbero ben lontane dall'intesa sulla buonuscita che la Juventus dovrà garantire ad Higuain. In attesa di trovare un accordo definitivo con il Pipita, Fabio Paratici starebbe già lavorando per trovare un suo sostituto. Al momento sarebbe un testa a testa fra Luis Suarez ed Edin Dzeko.

Quest'ultimo avrebbe anche ricevuto una telefonata da parte di Andrea Pirlo. Il tecnico avrebbe manifestato la sua stima nei riguardi di Dzeko e gli avrebbe spiegato quanto sarebbe importante per lui averlo nella sua Juventus. Pirlo è un allenatore molto determinato che sa cosa vuole dalla sua squadra e ha obiettivi chiari anche sul mercato.

Adesso spetterà alla dirigenza regalargli gli uomini giusti per rinforzare ulteriormente la Juventus. Nel frattempo, oggi 30 agosto, Andrea Pirlo sta godendo di un giorno di riposo visto che la ripresa degli allenamenti dei bianconeri è fissata per lunedì 31 agosto. Da domani pomeriggio, la Juventus lavorerà con un gruppo ristretto di giocatori vista l'assenza dei nazionali.

Nuovo acquisto per Pirlo

In attesa di sapere chi sarà il nuovo bomber della Juventus, nei prossimi giorni alla Continassa inizierà a lavorare anche il neo acquisto Weston McKennie. Da ieri sera 29 agosto, lo statunitense è ufficialmente un giocatore bianconero. McKennie ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Juventus. Il centrocampista, tramite Instagram, ha voluto ringraziare tutti coloro i quali gli sono stati accanto in questi anni: "Non ce l'avrei fatta senza il grande supporto della famiglia, degli amici e del mio agente".