Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il futuro di Lionel Messi, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il campione argentino, infatti, ha deciso ufficialmente di lasciare il Barcellona, dal momento che non riterrebbe il club catalano competitivo in Europa, dopo il sorprendente otto a due subito contro il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League. Stando a quanto riporta il noto quotidiano francese L'Equipe, ci sarebbe anche la Juventus nella corsa alla superstar sudamericana. Dopo Cristiano Ronaldo, definito dalla stampa il 'colpo del secolo', il presidente bianconero Andrea Agnelli starebbe pensando anche a Leo Messi, il quale sarebbe il 'colpo del millennio'.

Sempre stando a quanto scrive L'Équipe, la dirigenza della Juventus avrebbe contatto il padre-agente di Messi (che ha deciso di cambiare squadra), per avere informazioni sulla sua situazione. I vertici del club bianconero non avrebbero smentito tale telefonata, dunque i tifosi della Juventus sognano di vedere accanto a Cristiano Ronaldo anche la Pulce. Nessuna squadra finora è riuscita a mettere in campo contemporaneamente i due migliori giocatori del mondo; la Juventus potrebbe essere il primo club della storia a raggiungere questo obiettivo.

Mercato Juventus, anche i bianconeri sarebbero in corsa per Leo Messi

Florent Torchout, corrispondente a Barcellona per L'Équipe, ha scritto del presunto interesse della Juventus per Lionel Messi.

Stando al noto giornalista, un intermediario del club bianconero avrebbe chiamato il padre del campione argentino per sondare la situazione. Il sogno della Juventus sarebbe quello di unire in una sola squadra undici Palloni d'Oro. Per Torchout, il primo obiettivo di Leo Messi sarebbe quello di vincere la Champions League, dunque la Juventus sarebbe favorita sull'Inter.

Al momento, comunque, secondo il giornalista francese, in pole position ci sarebbe il Manchester City. Il rapporto tra l'attuale tecnico dei Citizens Pep Guardiola e Lionel Messi è sempre stato ottimo e il manager spagnolo vorrebbe tornare ad allenare il suo pupillo in Gran Bretagna. Ricordiamo inoltre che proprio con Guardiola Messi si è consacrato come un gigante del calcio mondiale.

Attenzione anche al Paris Saint Germain; il presidente del club francese Nasser Al-Khelaifi vorrebbe cercare di garantirsi le prestazioni della superstar argentina per arrivare finalmente al trionfo in Champions League, solo sfiorato quest'anno. A Parigi, poi, Leo Messi ritroverebbe il suo ex compagno di squadra del Barcellona Neymar.