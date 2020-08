La Juventus contro il Lione potrebbe non disporre di Paulo Dybala, infortunatosi all'adduttore durante il match contro la Sampdoria. Maurizio Sarri ha dichiarato che lo staff medico proverà in tutti i modi di recuperarlo per la Champions League: chi mancherà sicuramente contro la squadra di Rudi Garcia è il centrocampista offensivo Douglas Costa, infortunatosi nel match contro l'Udinese. Non sono noti i tempi di recupero, ma per il brasiliano la stagione potrebbe essere già finita. I continui infortuni muscolari delle ultime stagioni starebbero spingendo la Juventus a considerare una sua cessione.

La società bianconera, infatti, non discute la qualità tecnica e l'incisività del brasiliano nel settore avanzato quanto la condizione fisica approssimativa che lo ha portato a stare spesso fuori per infortunio. Nonostante le voci che parlano di possibile cessione di Douglas Costa (piace al Manchester City di Guardiola), il brasiliano non perde occasione di manifestare tutto il suo amore per la Juventus. Lo dimostra infatti un post condiviso sul suo account Instagram.

Douglas Costa potrebbe essere ceduto

Il centrocampista offensivo brasiliano Douglas Costa continua a manifestare tutto il suo affetto alla Juventus. Lo dimostra la recente foto postata sul suo account Instagram con il brasiliano con indosso la nuova maglia della Juventus.

Spicca inoltre una dedica speciale alla società bianconera: "Le emozioni più belle sono quelle che non sai spiegare". Parole che però potrebbero non scalfire la dirigenza bianconera: si parla infatti di una possibile partenza durante il Calciomercato estivo, con il Manchester City una delle società interessate al brasiliano.

Douglas Costa interessa al Manchester City

Il brasiliano Douglas Costa potrebbe quindi lasciare la Juventus durante la sessione estiva. L'ennesimo infortunio sembra aver convinto la società bianconera ad accettare offerta da 30 milioni di euro per il centrocampista offensivo. Come è noto quest'ultimo pesa molto anche dal punto di vista del monte ingaggi, con i 6 milioni di euro a stagione che guadagna alla Juventus.

Douglas Costa non è il solo che potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di settembre. Ci sono infatti altri giocatori che pesano molto a bilancio e che non sarebbero considerati delle prime scelte. Su tutti spiccano i nomi i Sami Khedira e di Gonzalo Higuain. Per quest'ultimi si parla di una possibile rescissione consensuale che permetterebbe alla Juventus di alleggerire il monte ingaggi di quasi 14 milioni di euro netti a stagione. A rischio cessione ci sono anche De Sciglio, Matuidi e Ramsey.