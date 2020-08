Manca oramai meno di una settimana al match, ma cresce l'attesa per l'ottavo di ritorno di Champions League Juventus-Lione. Archiviato il campionato con la vittoria dello scudetto nel match di domenica 26 luglio contro la Sampdoria, grazie al successo per 2 a 0, è tempo per la squadra di Maurizio Sarri di concentrare le attenzioni fisiche e nervose per la partita contro il Lione. Intanto arriva una buona notizia per tutti i tifosi bianconeri che non dispongono di un contratto Sky: la partita sarà visibile gratuitamente in chiaro anche sulle reti Mediaset, nello specifico su Canale 5.

Emergono le prime anticipazioni sulla possibile formazione che il tecnico del Lione schiererà contro la Juventus.

I francesi non potranno disporre dell'uomo decisivo della partita d'andata, Tousart, trasferitosi all'Hertha Berlino. Garcia però potrà contare su due giocatori fuori per infortunio nella partita disputata al Groupama Stadium: si tratta di Memphis Depay e di Reine-Adelaide.

Juventus-Lione sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e Sky Sport

Sia Sky Sport che Canale 5 trasmetteranno l'atteso match degli ottavi di ritorno di Champions League Juventus-Lione. La squadra di Sarri dovrà ribaltare il match dell'andata se vorrà passare il turno, considerando l'1 a 0 dell'andata. Il tecnico toscano, nella conferenza stampa di presentazione dell'ultima giornata di campionato Juventus-Roma, ha spiegato che l'obiettivo di stasera 1 agosto è festeggiare lo scudetto evitando il rischio infortuni su calciatori che in questo mese e mezzo hanno giocato molto.

Fra l'altro sono usciti i convocati e non risulta presente Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo in previsione match di Champions League di venerdì 7 agosto.

La Juventus prova a recuperare Dybala per la Champions League

Il Lione visto contro il Paris Saint Germain nella finale di Coppa di Francia ha dimostrato di essere in piena forma ed ha creato diversi grattacapi alla squadra parigina.

Ci sono voluti i rigori infatti per decretare la vittoria dei ragazzi di Tomas Tuchel. Probabile che la squadra scesa in campo contro il Psg sia confermata anche con la Juventus, con il recupero importantissimo di Memphis Depay. Per quanto riguarda la Juventus invece tutto passa dal recupero di Dybala.

Il 10 bianconero potrebbe essere disponibile per almeno uno spezzone della partita contro il Lione e potrebbe essere rischiato magari nella parte finale del match, soprattutto se il risultato dovesse risultare in bilico. In difesa dovrebbero essere confermati Bonucci e De Ligt, anche se Chiellini e Demiral sono pienamente recuperati. A centrocampo invece i tre che potrebbe giocare sono Pjanic, Bentancur e Rabiot. Possibile invece il tridente iniziale formato da Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo.