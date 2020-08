Stagione conclusa in cadetteria con l'ultimo turno di campionato che ha concesso emozioni fino all'ultimo minuto. Diversi colpi i di scena ad iniziare dalla salvezza diretta del Cosenza e contestuale condanna a giocarsi la permanenza in Serie B attraverso i play-out per Perugia e Pescara. Una stagione che ha regalato la promozione, la seconda della loro storia, al Benevento e al Crotone che tornano così nel calcio dei grandi club italiano. Ad infiammare i cuori dei tifosi sono ora le indiscrezioni di Calciomercato con il Crotone che è pronto a rinforzarsi. L'ultimo profilo accostato al club calabrese è quello di Matteo Gabbia, calciatore del Milan che potrebbe essere ceduto dallo stesso club di Milano per maturare e acquisire esperienza.

Crotone, piace il giovane Gabbia

Tra i profili che sembrano tornare di moda in queste ore in casa Crotone c'è senza dubbio quello del giovane difensore del Milan Gabbia, classe 1999, già seguito dal diesse Beppe Ursino nell'ultima finestra di mercato invernale. Cresciuto calcisticamente nel settore Primavera del club rossonero, il calciatore ha vissuto una parentesi anche con la maglia della Lucchese in Lega Pro prima di fare rientro, in questo campionato al Milan dove è riuscito a collezionare sette presenze malgrado la difficile stagione affrontata dal club. Un piccolo talento Gabbia, tanto da guadagnarsi, nel corso dell'ultima stazione, l'attenzione di diverse società, senza però arrivare ad un accordo per il trasferimento.

Esposito, sale l'interesse del Crotone

Come emerso nei giorni scorsi il Crotone starebbe sondando il mercato alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato. Tra i profili più interessanti ci sarebbe anche quello di Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter classe 2002 che piace molto anche all'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Per permettere la maturazione del ragazzo l'Inter starebbe attendendo per valutare l'offerta migliore e dare in prestito il ragazzo in una piazza che possa garantirne il giusto impiego. Il Crotone potrebbe diventare così una candidata credibile potendo garantire spazio adeguato all'interno della sua rosa.

Dai nerazzurri il Crotone potrebbe ottenere inoltre anche il prestito di un altro talentino, si tratta del centrocampista Lucien Agoumé, anche lui classe 2002 e in cerca di una collocazione per il prossimo campionato.

Ultima gara per Barberis

Con la conclusione della stagione a salutare in casa rossoblu è il veterano Andrea Barberis. Il centrocampista, da cinque anni con la maglia rossoblu, ha già firmato l'accordo che lo legherà per tre stagioni al neopromosso Monza. Un destino analogo potrebbe riguardare anche l'altro centrocampista Ahmad Benali, da tre tornei a Crotone, che si svincolerà e potrebbe andare a siglare un contratto triennale con il Parma in Serie A. Da valutare infine il futuro di calciatori che torneranno nei loro club per fine prestito, ma per i quali il Crotone può contare sul diritto di riscatto come Samuel Armenteros e Luca Marrone.