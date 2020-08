La Juventus sta sondando il mercato degli attaccanti allo scopo di acquistare un nuovo centravanti adatto al progetto del neo-tecnico Andrea Pirlo. A tal proposito, secondo Don Balon Luis Suarez sarebbe favorevole ad un trasferimento a Torino in caso di addio al Barcellona.

Intanto, il direttore sportivo Paratici starebbe continuando a lavorare su Raul Jimenez e vorrebbe inserire nella trattativa con il Wolverhampton alcune contropartite tecniche come Douglas Costa o Ramsey.

Calciomercato Juventus, Suarez vorrebbe giocare con CR7

Luis Suarez avrebbe ormai capito che il Barcellona e Ronald Koeman non avrebbero intenzione di continuare a puntare su di lui.

Dunque, se in un primo momento pare avesse pensato di restare per un altro anno in blaugrana, adesso il fuoriclasse uruguaiano sarebbe pronto a lasciare fin da subito la Catalogna. Il "Pistolero" avrebbe detto al suo amico e compagno di squadra Leo Messi che, in caso di addio, gli piacerebbe andare alla Juventus per giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

Per quanto riguarda il reparto attaccanti, in queste settimane sono stati accostati ai bianconeri soprattutto tre giocatori: Lacazette, Milik e Dzeko. Il ds Fabio Paratici, nel frattempo, dopo essersi confrontato con il manager Jorge Mendes, pare sia andato in Inghilterra per parlare direttamente con il Wolverhampton di Raul Jimenez. Il club inglese vorrebbe incassare almeno 70 milioni di euro dalla cessione del 29enne messicano, ma la Juventus punterebbe ad inserire nell'affare alcune contropartite tecniche per ridurre la somma cash da versare alla società britannica.

I giocatori che potrebbero rientrare nell'operazione sarebbero Douglas Costa, Ramsey, Rugani e Romero.

Mercato Juventus: per il centrocampo occhi puntati su De Paul

La Juventus in questa sessione di mercato cercherà di rinforzare anche il centrocampo. Dopo aver prelevato Arthur dal Barcellona in cambio di Pjanic, ci sarebbe un certo interesse sia per Locatelli del Sassuolo che per Rodrigo De Paul dell'Udinese.

La società friulana valuterebbe il 26enne argentino 35 milioni di euro circa e - come nel caso di Raul Jimenez - il club torinese vorrebbe proporre delle contropartite tecniche, e stavolta si tratterebbe di Nicolussi Caviglia, Pellegrini o Zanimacchia. De Paul piace a Pirlo per la sua duttilità, e il suo arrivo alla Juventus potrebbe concretizzarsi soprattutto se dovessero essere ceduti Federico Bernardeschi e Douglas Costa.