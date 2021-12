In vista dell'apertura del mercato di gennaio, la Juventus sta lavorando con grande attenzione per rinforzare la rosa nel reparto d'attacco e della difesa.

Si complica l'ipotesi Vlahovic in maglia bianconera, in quanto è finito nel mirino anche dell'Arsenal. Inoltre secondo alcune indiscrezioni, potrebbe realizzarsi uno scambio con il Bayern Monaco, che porterebbe un rinforzo in difesa da affiancare a Bonucci e Chiellini: ossia il francese Pavard.

Mercato Juventus, le ultime sul possibile acquisto di Vlahovic a gennaio

Sarebbe sempre più in salita la pista che conduce all'arrivo in bianconero di Dusan Vlahovic.

L'attaccante, che in questa stagione con la Fiorentina ha siglato ben 15 reti in 17 presenze e realizzato due assist, negli ultimi giorni sarebbe diventato anche il desiderio di Manchester City e Arsenal.

Quest'ultimo club londinese, su richiesta del tecnico Mikel Arteta, ha raccolto informazioni relative al giocatore della Fiorentina e a breve presenteranno al club viola un'offerta ufficiale. L'Arsenal non sta disputando un buon campionato, anche a causa delle poche reti sin qui realizzate, 18 reti su 23 partite, per questo motivo ci sarebbe l'idea di potenziare la rosa con l'arrivo di Vlahovic da affiancare a Pierre Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette.

Juventus, ipotesi scambio Arthur-Pavard per la difesa

Secondo alcune indiscrezioni dalla Germania, precisamente dal giornale bavarese Abendzeitung, la dirigenza bianconera e quella tedesca del Bayern Monaco starebbero portando avanti i primi colloqui per una trattativa che porterebbe allo scambio del centrocampista brasiliano Arthur con Benjamin Pavard.

Il club tedesco non sarebbe soddisfatto delle prestazioni del terzino francese, classe 1996, e per questo ci sarebbe la volontà di prendere il centrocampista della Juventus per rinforzare la mediana. Il terzino Pavard, giocatore nella nazionale francese di Deschamps con cui si è laureato campione del mondo nel 2018, sarebbe dunque un possibile arrivo per Massimiliano Allegri da monitorare se i bianconeri decidessero di cedere Arthur, quest'ultimo parso un po' ai margini nei piani dell'allenatore toscano.

Il centrocampista brasiliano piacerebbe anche ad altri due club europei: Lazio e Friburgo. Proprio con il Bayern Monaco, in un recente passato, è stato concluso un affare attraverso la cessione di Douglas Costa e chissà che anche nella prossima finestra della campagna acquisti non si concluda anche questa trattativa Arthur-Pavard.