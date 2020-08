Il Torino ha dato vita a un nuovo ciclo in vista della prossima stagione. I granata si sono affidati a Davide Vagnati come direttore sportivo, ufficializzandolo già a giugno, per poi cambiare anche allenatore al termine del campionato. Alla guida tecnica è arrivato l'ex allenatore di Sampdoria e Milan, Marco Giampaolo. Con il suo approdo ci sarà una vera rivoluzione visto che si cambierà anche modo di giocare con il passaggio alla difesa a quattro rispetto alla difesa a tre utilizzata negli ultimi anni, prima con Walter Mazzarri e negli ultimi mesi con Moreno Longo. Inoltre, nella conferenza stampa di presentazione, Giampaolo ha sottolineato come preferirebbe lavorare con giocatori che ha già allenato durante la sua carriera.

Con il passaggio al 4-3-1-2 si cercherà un trequartista puro e il nome accostato sarebbe quello di Gaston Ramirez.

Il Torino sarebbe su Ramirez

Il Torino avrebbe messo nel mirino Gaston Ramirez in vista della prossima sessione di calciomercato. Il fantasista uruguaiano nell'ultima stagione ha dato un contributo importante per trascinare alla salvezza la Sampdoria. Sono state 26 le presenze accumulate in campionato, mettendo a segno sette reti e collezionando due assist.

Il tecnico dei granata, Marco Giampaolo, avrebbe fatto il suo nome avendolo allenato a Genova due anni fa. Con lui si rinforzerebbe notevolmente il reparto avanzato e si avrebbe quel trequartista naturale da far alternare o far giocare insieme a Simone Verdi.

Nei giorni scorsi si era parlato anche dell'interesse da parte del Toro per un altro giocatore offensivo della Sampdoria, Gianluca Caprari, ma la notizia sarebbe stata smentita. Invece, oltre a Ramirez, l'altro calciatore che milita in blucerchiato e piace al Toro sarebbe il centrocampista polacco, Karol Linetty, che sembrerebbe a un passo

La possibile trattativa con la Sampdoria

I rapporti tra Torino e Sampdoria sembrano buoni, anche alla luce della trattativa intavolata da qualche giorno per Karol Linetty.

Nei discorsi, però, sarebbe spuntato anche il nome di Gaston Ramirez. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2021 e per questo motivo i blucerchiati avrebbero deciso di privarsene, per non rischiare di perderli a parametro zero.

La valutazione del fantasista uruguaiano si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Le due società, però, potrebbero anche discutere di uno scambio alla pari, inserendo nell'affare il cartellino di uno tra Simone Zaza e Berenguer, che sono in uscita dal Toro, in particolar modo lo spagnolo, il quale non si sposerebbe a pieno con il modo di giocare che avrebbe in mente Marco Giampaolo la prossima stagione.