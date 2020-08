Il Calciomercato dell’Atalanta inizia a muoversi anche per il centrocampo e mette nel mirino Marko Grujic. De Roon e Freuler sono una coppia straordinaria che ha trascinato la Dea in Italia e in Europa. Pasalic è alternativa di livello, ma essendo un jolly spesso viene utilizzato in altre posizioni. Gasperini ha anche a disposizione diversi giovanissimi in quel ruolo, ma di sicuro non disprezzerebbe una nuova pedina visto che Tramezze non sarà più nerazzurro. Così Sartori sta cercando l’uomo giusto e l’identikit è quella classica dei bergamaschi, giovane, di talento e che non abbia ancora fatto vedere tutto il suo potenziale per non dover investire le cifre folli che girano ormai da anni nel mercato del pallone.

Calciomercato Atalanta: il Liverpool vende Marko Grujic

Così il nuovo obiettivo del calciomercato dell’Atalanta sarebbe Marko Grujic, 22enne di proprietà dei reds che risponde perfettamente all’identikit sopra citato. Klopp gli avrebbe già comunicato che non farà parte del Liverpool che verrà, anzi non è mai stato nei piani della squadra inglese visto che nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Herta Berlino in prestito. Va detto che nelle due annate in Germania il talentino serbo ha fatto segnare in totale 51 presenze e nove gol, quindi ha già esperienza in un campionato di livello importante e la "bocciatura" inglese deriva solo dalla fortissima concorrenza nel reparto nevralgico degli ex Campioni d'Europa.

Alto oltre un metro e novanta, di mestire Grujic fa il centrocampista centrale capace sia di interdire che di giocare il pallone, insomma un possibile sostituto di De Roon con più forza fisica da mettere al servizio della Dea. La sua esperienza al Liverpool è terminata e quindi il suo entourage si sta muovendo per trovargli una nuova squadra, impresa che non sarà di certo molto difficile.

Concorrenza e prezzo alto i due ostacoli

Sulle tracce di Grujic infatti non ci sarebbe solo l’Atalanta. I dirigenti nerazzurri per portarlo in Italia dovranno battere la concorrenza che arriva sia dall’Inghilterra che dalla Germania. Il gigante serbo piace all’Herta Berlino, che vorrebbe provare ad acquistarlo dopo i due anni di prestito, idea che non dispiacerebbe al ragazzo.

In Bundesliga si sono accorti di lui anche l’Eintracht di Francoforte e il Borussia Monchengladbach. In Premier League pare si stiano iniziando a muovere Crisytal Palace e Aston Villa. L’Atalanta è l’unica tra le squadre citate che parteciperà alla prossima Champons League, punto a suo favore, certamente, ma difficilmente potrebbe offrire un posto da titolare a Grujic.

E se non bastasse la concorrenza, c’è un altro ostacolo da superare per la Dea. Il Liverpool ha deciso sì di vendere il ventiduenne centrocampista centrale ma lo farà solamente dietro un’offerta da circa 22 milioni di euro. Da capire se il prezzo sarà trattabile e se soprattutto nessuno degli interessati raggiungerà questa cifra.

Marko Grujic piace all’Atalanta che proverà a inserirsi in questa corsa ben sapendo che non sarà facile arrivare prima al traguardo.