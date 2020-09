Tempo di trattative per il Crotone, che prova a concludere alcune operazioni in entrata per consegnare il maggior numero di calciatori possibili al tecnico Giovanni Stroppa. I rossoblu, dopo avere accolto Lisandro Magallan e Milos Vulic, vorrebbero migliorare ulteriormente la propria rosa.

Fra le indiscrezioni relative al mercato in entrata dei crotonesi, nelle ultime ore, è spuntata la possibilità di ingaggiare con la formula del prestito Marko Pjaca, croato di proprietà della Juventus e di acquistare a titolo definitivo il difensore Sebastiano Luperto, calciatore in uscita dal Napoli.

Crotone, si cercano rinforzi

Tra i nomi accostati nelle ultime ore al Crotone ci sarebbe anche quello del calciatore croato Marko Pjaca. Il centrocampista offensivo, reduce da alcune stagioni poco esaltanti e da qualche infortunio, potrebbe salutare temporaneamente la Juventus per trasferirsi in una nuova società della massima serie.

A interessarsi a lui ci sarebbero stati anche i rossoblu, che gradirebbero un elemento con le sue caratteristiche. La Vecchia Signora per prelevarlo dalla Dinamo Zagabria ha investito in passato 23 milioni di euro, ma il calciatore non sembra avere rispettato le aspettative, venendo coinvolto in una serie di prestiti in Italia e all'estero. Ritornato in Italia, Marko Pjaca potrebbe ora ripartire dalla compagine calabrese, anche se una vera e propria trattativa non sarebbe ancora stata avviata con il club di Torino.

Un difensore per il Crotone

Inoltre il Crotone potrebbe mettere a segno un nuovo acquisto anche in difesa. Il profilo che interesserebbe ai calabresi è quello di Sebastiano Luperto, difensore di proprietà del Napoli ma in cerca di una squadra nella quale ritagliarsi maggiore spazio. In passato il calciatore cresciuto nel settore Primavera dei partenopei ha vestito anche le maglie di Empoli e Pro Vercelli.

Il classe 1996, nonostante l'età ancora relativamente giovane, può contare su una discreta esperienza maturata tra cadetteria e Serie A. Si tratta di un calciatore che potrebbe crescere ulteriormente nella rosa del Crotone e rivelarsi utile in massima serie.

Possibili nuovi acquisti in tutti i reparti

Altri calciatori accostati nei giorni scorsi al Crotone sono il centrocampista Luca Cigarini, in uscita dal Cagliari, e il centrocampista brasiliano Eduardo Henrique, di proprietà dello Sporting Lisbona.

In difesa gli "squali" potrebbero regalarsi esperienza con l'acquisto di Andrea Rispoli dal Lecce, ma anche effettuare un colpo in prospettiva con il difensore Cristian Dell'Orco in forza al Sassuolo.

In attacco il nome caldo rimarrebbe quello di Emmanuel Rivière, calciatore svincolato dopo l'ultima stagione vissuta con la maglia del Cosenza.