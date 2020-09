La Juventus, in questi giorni, si sta concentrando sull'acquisto di un attaccante. I nomi al vaglio dei bianconeri sarebbero diversi a partire da Luis Suarez e Edin Dzeko, passando per Alvaro Morata e Edinson Cavani.

In Spagna in modo particolare si stanno concentrando sulla trattativa tra la Juventus e il Pistolero. Secondo il Mundo Deportivo i bianconeri e Luis Suarez avrebbero raggiunto un accordo di massima per un triennale a 10 milioni di euro.

Il Barcellona a partire da lunedì 7 settembre dovrà cominciare a cedere i giocatori che non rientrano più nei piani del club. Uno di questi giocatori sarebbe proprio Luis Suarez, anche per sgravarsi di un ingaggio importante.

La Juventus sarebbe al lavoro per arrivare a Suarez

La Juventus sarebbe al lavoro per arrivare a Luis Suarez. In Spagna sembrano essere ottimisti sul fatto che il "Pistolero" possa lasciare il Barcellona per arrivare a Torino. Infatti, secondo il Mundo Deportivo Suarez e la Juventus avrebbero un accordo per i prossimi tre anni, adesso bisognerà trovare il modo per liberarlo dal Barcellona. Il club catalano vorrebbe impostare l'operazione sulla falsa riga di quella impostata con il Siviglia per Rakitic. Infatti, il Barcellona vorrebbe un minimo indennizzo da parte della Juventus. La società bianconera dal canto suo sarebbe disposta ad accettare questa proposta del Barcellona.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Inoltre, se i bianconeri arriveranno a Suarez dovranno iniziare le pratiche per far avere il passaporto italiano all'attaccante. Infatti, la Juventus ha già occupati i due slot a extracomunitari. Perciò Suarez, per essere tesserato dai Campioni d'Italia, dovrà superare un esame di italiano per ottenere il passaporto.

Questa comunque sembra essere una pratica burocratica facilmente risolvibile.

L'allenatore della Juventus pensa a un tridente di lusso

Andrea Pirlo, nei prossimi giorni, spera di poter incontrare il suo nuovo centravanti, visto che al momento non ha un vero "numero 9" in rosa. Il tecnico bresciano per la sua Juventus sta pensando a un tridente di lusso che chiaramente dovrà essere supportato da tutta la squadra.

Servirà grande sacrificio per supportare un tridente pesante: il centrocampo sarà chiamato a dare grande agonismo e in questo senso ieri 5 settembre, nel corso dell'amichevole contro l'Under 23, si sono messi in mostra sia Arthur che McKennie. Entrambi hanno fatto un'ottima impressione. In particolare il centrocampista statunitense abbina un grande agonismo alla tecnica e possiede grandi tempi di inserimento. I giovani centrocampisti della Juventus dovranno garantire a Pirlo quella "ferocia" agonistica che è spesso mancata sotto la gestione di Sarri.