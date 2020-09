Iniziato il conto alla rovescia in casa Crotone in vista del match della terza giornata di campionato. La formazione rossoblù sarà impegnata sabato 3 ottobre a partire dalle ore 15 presso il Mapei Stadium contro il Sassuolo. La gara potrebbe però vedere tra le fila rossoblù la presenza di qualche rinforzo last-minute. In attacco il Crotone avrebbe iniziato a trattare l'argentino Ignacio Pussetto, elemento della rosa del Watford nella seconda categoria inglese. Continuerebbe di pari passo la trattativa con il Lecce per l'esperto attaccante Filippo Falco.

Crotone, possibile rinforzo dall'Inghilterra

Con la cessione ufficiale in prestito del giovane attaccante Augustus Kargbo alla Reggiana, il Crotone ha di fatto liberato un posto per accogliere un nuovo rinforzo. I rossoblù starebbero pensando alla punta Ignacio Pussetto, calciatore in forza al Watford che in passato ha vestito per due stagioni la casacca dell'Udinese in Serie A. Sul calciatore punterebbe molto la società della famiglia Pozzo, ma la possibilità di ritornare a giocare in Serie A starebbe allettando il calciatore argentino. Una trattativa sarebbe stata avvitata nelle ultime ore tra i rispettivi club con novità che potrebbero essere registrate a stretto giro di posta.

Un ritorno in Serie A

Prima di arrivare nella sessione di gennaio del precedente torneo al Watford, l'attaccante Ignacio Pussetto aveva racimolato con il club friulano 47 presenze andando a realizzare 5 reti. In Inghilterra il calciatore ha vissuto un campionato difficile con la retrocessione del Watford in seconda serie.

Il passaggio di Pussetto al Crotone non solo gli permetterebbe di tornare in Italia, ma anche di militare in una categoria competitiva e importante come la Serie A. I rossoblù starebbero comunque trattando anche con il Lecce per portare in Calabria il trentenne Filippo Falco, calciatore che avrebbe già manifestato la sua disponibilità al trasferimento.

Sarebbe però ancora ampio il margine tra domanda e offerta, con i due club che starebbero provando a trovare una linea comune.

Crotone, le altre possibili operazioni

In entrata il Crotone dovrebbe acquisire ancora altri due difensori centrali. I profili accostati agli squali rimangono quelli di Sebastiano Luperto del Napoli, Bosko Sutalo dell'Atalanta e Koffi Djidji del Torino. A centrocampo il nome seguito sarebbe quello di Jacopo Petriccione. In uscita si attenderebbero offerte per i centrocampisti Jean Lambert Evan's e Tomislav Gomelt. In uscita potrebbe esserci anche il difensore Nicolas Spolli attualmente chiuso in rosa e mai impiegato in campo dal tecnico rossoblù Giovanni Stroppa.