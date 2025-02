La stagione del Milan ha preso una piega inaspettata, con una precoce eliminazione dalla Champions League. La squadra sembra aver pagato un rendimento al di sotto delle aspettative di alcuni interpreti. Con il mancato Scudetto e l'addio alle competizioni europee il club rossonero potrebbe valutare la cessione di alcuni calciatori per fare cassa. Tra questi ci sarebbero Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Per i primi due in scadenza nel 2026 servirà un rinnovo o la cessione, per Rafa Leao la situazione risulta complicata ma un suo addio potrebbe finanziare il Calciomercato estivo del Milan.

Milan in crisi: Maignan, Theo e Leao al di sotto delle aspettative

Quella che doveva essere una stagione di conferma per il Milan è diventata un incubo per le tre stelle del Milan. Tre giocatori non sono riusciti a ripetere le prestazioni che li avevano consacrati tra i migliori. Maignan è lontano dal livello che aveva mostrato durante la vittoria dello scudetto e nelle notti di Champions League. Lo stesso discorso vale per Theo Hernandez, il terzino che sembrava inarrestabile nella passata stagione, ma che ora commette errori che costano caro al Milan. Infine, Rafa Leao, l’attaccante che con le sue giocate era l'arma vincente della squadra, ora si trova a vivere un periodo di scarsa vena realizzativa.

Le opzioni per il futuro del Milan: rinnovo o cessione

Il Milan si trova ora di fronte a una scelta cruciale: puntare sui tre calciatori sperando in una loro ripresa o pensare ad una cessione. In particolare, i contratti di Maignan e Theo Hernandez sono in scadenza nel 2026, e se non dovessero arrivare i rinnovi, il rischio di perderli a zero è concreto.

Per Maignan, ci sono già discussioni in corso per il prolungamento, ma il futuro non è affatto certo. La situazione di Theo è ancora più complicata: le sue prestazioni sotto tono hanno bloccato il rinnovo, e le trattative sembrano ormai in stallo. Per quanto riguarda Leao, la sua clausola da 175 milioni rende difficile pensare a un trasferimento immediato, ma la sua permanenza a Milano sembra meno scontata di quanto si pensi.

Il Milan guarda al futuro

Con un poco lusinghiero settimo posto in classifica il Milan non può più permettersi di prendere decisioni solo con il cuore, nonostante il legame affettivo con i suoi giocatori più talentuosi. Il club deve fare i conti con la realtà economica e tecnica. L’aspetto economico è fondamentale: senza rinnovi, perdere Maignan e Hernandez a parametro zero sarebbe un colpo durissimo per le casse del club. In questa ottica diventa fondamentale raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto, senza il quale i due calciatori dovranno essere ceduti nei prossimi mesi. Invece Leao, pur essendo sotto contratto fino al 2028, potrebbe - in caso di cessione - portare nelle casse del club una cifra importante da poter reinvestire in estate per allestire una squadra competitiva con 175 milioni di clausola rescissoria.