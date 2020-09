A tenere banco in questi giorni, in tema di Calciomercato, è il probabile addio di Leo Messi al Barcellona. La punta argentina non si è presentata alla visite mediche ed è intenzionata a lasciare la Catalogna. Fra le possibili destinazioni dell'argentino figurano il Manchester City, il Paris Saint Germain, l'Inter e la Juventus. E proprio in merito alle voci di un trasferimento di Leo Messi in bianconero, si è espresso il giornalista sportivo Marcello Chirico. In un articolo pubblicato su ilbianconero.com, quest'ultimo ha aperto alla possibilità di vedere Leo Messi alla Juventus, soprattutto per il possibile aiuto che il brand Adidas potrebbe dare per agevolare la trattativa.

Adidas potrebbe incrementare offerta annuale di sponsorizzazione

Il marchio di abbigliamento sportivo, come è noto, è sponsor tecnico sia della Juventus che di Leo Messi. Chirico ha dichiarato: "L'Adidas ha detto alla Juventus di essere disposta ad incrementare da 50 a 70 milioni annui l'offerta annuale di sponsorizzazione". Inoltre l'affare Messi-Juventus porterebbe anche gli altri sponsor commerciali a incrementare l'offerta alla società bianconera.

L'investimento per Messi ammortizzato in tre anni

Lo stesso Chirico ha poi parlato della possibilità di vedere insieme Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ha infatti sottolineato: "CR7 e Messi possono giocare insieme solo alla Juventus, per questo l'Adidas può essere decisiva" La coppia da undici Palloni d'Oro totali infatti porterebbe quindi benefici allo stesso brand tedesco.

Marcello Chirico non è il solo a sostenere la fattibilità della trattativa che potrebbe portare Leo Messi alla Juventus. Anche l'agente sportivo Leo Saija, in una recente intervista a tuttojuve.com, ha sottolineato come l'investimento per Leo Messi potrebbe essere ammortizzato dalla Juventus in tre anni.

L'argentino costerebbe infatti 150 milioni di euro bonus inclusi. I soldi potrebbero arrivare dalle cessioni dei giocatori in esubero, che permetterebbero un incasso ma anche un risparmio sugli stipendi. In tre anni la Juventus potrebbe inoltre ottenere altri introiti dall'incremento delle sponsorizzazioni, come dichiarato anche da Chirico.

Il mercato della Juventus nel settore avanzato

Leo Messi rimane però in questo momento più un sogno che una trattativa di mercato. Intanto la Juventus sta lavorando all'acquisto di una prima punta, considerando la probabile partenza di Gonzalo Higuain. La scelta potrebbe ricadere su uno fra Edin Dzeko e Luis Suarez. Il preferito di Pirlo sembrerebbe essere la punta della Roma ma il bosniaco deve ancora decidere se lasciare o meno la società di Friedklin. Per questo si starebbe lavorando anche al possibile arrivo di Luis Suarez.