"Non c'è due senza tre". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato del sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha lasciato intendere che il club emiliano non chiuderebbe a priori le porte all'Inter qualora dovesse manifestare un interesse per l'attaccante Jeremie Boga o per il centrocampista Manuel Locatelli. Entrambi, dopo aver disputato un'ottima stagione 2019-2020 in neroverde, sono finiti nel mirino delle big della Serie A: il centravanti ivoriano con cittadinanza francese pare sia uno dei principali obiettivi del Napoli, mentre l'ex mediano del Milan piace alla Juventus.

Giovanni Carnevali è stato raggiunto da Sky a Rimini che quest'anno funge da sede per il Calciomercato.

Il dirigente romano, di rientro da una cena con i colleghi Piero Ausilio (direttore sportivo dell'Inter) e Daniele Faggiano (da poco diventato ds del Genoa) ha risposto ad una domanda di Gianluca Di Marzio su un eventuale interesse della squadra milanese per Boga o anche per Locatelli. Riferendosi ai due affari conclusi con il club nerazzurro nel recente passato (Politano prima e Sensi poi), con ironia l'amministratore delegato degli emiliani ha replicato proprio con il detto "non c'è due senza tre".

Entrando nel merito della questione, Carnevali ha spiegato che di solito proprio quando ci si trova a cena con i colleghi, o comunque al di fuori delle sedi istituzionali, si riescono a concludere delle operazioni di mercato.

Ha aggiunto che in questa fase non è semplice trovare degli accordi economici, quindi ha evidenziato che, in assenza di "situazioni particolari", il Sassuolo confermerà e continuerà a puntare su Boga, Locatelli, e su tutti gli altri giovani talenti della rosa.

Napoli in vantaggio su Boga: ma prima va ceduto Allan

L'Inter se dovesse davvero rompere gli indugi per Jeremie Boga dovrebbe rendersi protagonista di una sorta di "colpo di reni" per bruciare in volata e al fotofinish il Napoli. Il club partenopeo già da tempo è sulle tracce del giovane centravanti francese e, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe ormai a un passo dal definire l'affare con il Sassuolo.

Gli azzurri dovrebbero versare alla società emiliana circa 25-30 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas, contropartita tecnica gradita all'allenatore De Zerbi. Nonostante ciò, pare che De Laurentiis e Giuntoli non abbiano ancora messo nero su bianco l'acquisto di Boga.

Infatti il Napoli prima di arrivare alla fumata bianca per l'esterno offensivo 23enne vorrebbe chiudere la cessione di Allan all'Everton. In questo caso l'intesa con la squadra inglese sarebbe stata trovata sulla base di 24 milioni di euro più 4 di bonus. Manca però ancora l'ufficialità. Il problema riguarderebbe proprio il centrocampista brasiliano che non avrebbe gradito la proposta d'ingaggio dei Toffees di 3,5 milioni di euro all'anno.

Dunque il club britannico a questo punto dovrebbe formulare un'altra offerta per convincere il giocatore.