Il 29 settembre la Juventus si ritroverà per iniziare a preparare la gara contro il Napoli. La squadra sarà alla Continassa nel pomeriggio e Andrea Pirlo analizzerà con i suoi ragazzi cosa non ha funzionato a Roma. Tra le cose positive viste all'Olimpico c'è stato sicuramente Cristiano Ronaldo. CR7 ha realizzato una doppietta ma ha fatto molte altre cose. Infatti, il portoghese ha corso per tutta la gara e soprattutto quando la Juventus è rimasta in 10 è tornato spesso indietro per dare una mano ai centrocampista e ai difensori. Proprio questo atteggiamento di Cristiano Ronaldo ha colpito in maniera davvero molto positiva Andrea Pirlo.

Il tecnico ha voluto elogiare il genere spirito di sacrificio di CR7: "Quando eravamo in dieci è stato fra quelli che hanno corso di più". Dunque, l'allenatore della Juventus vorrebbe che tutti i giocatori imitassero Cristiano Ronaldo. La squadra dovrà prendere esempio dal portoghese e nei momenti di difficoltà tutti dovranno provare a dare quel qualcosa in più.

La Juventus lavora per migliorare

La Juventus è una squadra in costruzione e Andrea Pirlo, da quando ha preso le redini dei bianconeri, non ha avuto molto tempo per lavorare. Infatti, dopo le vacanze il tecnico bresciano ha avuto solo qualche giorno per allenare i suoi ragazzi visto che a inizio settembre la maggior parte dei calciatori ha risposto alla chiamata delle rispettive nazionali.

Quando il gruppo è tornato alla base il campionato ormai era alle porte. Inoltre, la Juventus ha potuto disputare una sola amichevole perciò non c'è stato il tempo per fare esperimenti. A questo si sono aggiunti gli infortuni di Alex Sandro, Federico Bernardeschi e Matthijs de Ligt. Dunque, Pirlo deve fare di necessità virtù e non ha la possibilità di provare nuove soluzioni.

Adesso per il match contro il Napoli mancherà lo squalificato Rabiot, perciò a centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Bentancur tra i titolari. Al fianco del numero 30 juventino potrebbe giocare Arthur. Il brasiliano potrebbe prendere il posto di McKennie che è apparso un po' in ombra contro la Roma.

Arthur conquista la Juventus

Nel secondo tempo del match contro la Roma, Andrea Pirlo ha fatto entrare Arthur. Il brasiliano è apparso piuttosto pimpante e probabilmente domenica 4 ottobre potrebbe essere titolare. Arthur è a Torino da diversi mesi e insieme a lui c'è anche la sua famiglia. Il brasiliano, però, ha portato nel capoluogo piemontese anche un preparatore personale e un nutrizionista. Dunque, il numero 5 juventino lavora intensamente per conquistare un posto nella Juventus. Arthur vuole lasciarsi alle spalle i mesi difficili vissuti a Barcellona e per questo motivo cura ogni dettagli per diventare un pilastro per il centrocampo di Pirlo.