In questi giorni la Juventus sta lavorando senza otto nazionali. Alla Continassa non ci sono Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Luca Pellegrini, Wojciech Szczesny, Merih Demiral e Adrien Rabiot. In queste ore, però, c'è un po' di apprensione per CR7. Infatti, il fenomeno di Madeira, questa mattina non si è allenato con il Portogallo a causa di un'infezione ad un dito del piede destro. Cristiano Ronaldo sta seguendo una cura antibiotica e sarebbe a rischio per la gara tra la nazionale lusitana e la Croazia che sarà in programma sabato 5 settembre. Ovviamente i tifosi della Juventus sono in apprensione per le condizioni di Cristiano Ronaldo.

Juventus in ansia per le condizioni di Ronaldo

La nazionale portoghese ha comunicato che Cristiano Ronaldo non si è allenato a causa di un'infezione al piede. Adesso resta da capire se il portoghese riuscirà a recuperare in vista del match di sabato 5 settembre, quando sarà in programma la partita tra il Portogallo e la Croazia. La Juventus è spettatrice interessata della vicenda e spera che il problema di CR7 possa risolversi in breve tempo visto che nel weekend del 19-20 settembre i campioni d'Italia faranno il loro esordio in Serie A. Inoltre, il club bianconero, in questi giorni, ha già dovuto fare i conti con l'infortunio accusato da Federico Bernardeschi in nazionale. Il numero 33 juventino è tornato a Torino nella giornata di ieri 2 settembre ed è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti strumentali.

Questi esami hanno evidenziato un lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra. Questo infortunio costringerà Bernardeschi a rimanere fermo ai box almeno per 15 giorni. Tra qualche settimana, l'esterno di Carrara farà nuovi esami e poi si saprà con esattezza i suoi tempi di recupero.

La Juventus ritrova Douglas Costa

Questa mattina 3 settembre, i giocatori della Juventus che non sono impegnati in nazionale si sono presentati al JTC per allenarsi. I bianconeri hanno prima lavorato su una parte atletica e successivamente hanno svolto una parte tecnica con tanto di partitella finale.

Per Andrea Pirlo questa mattina è arrivata un ottima notizia visto che Douglas Costa ha ripreso ad allenarsi in gruppo. La Juventus, anche nella giornata di domani 4 settembre, proseguirà la preparazione e sarà alla Continassa per svolgere una seduta mattutina. I bianconeri fino a metà della prossima settimana lavoreranno senza i nazionali, al loro rientro il tecnico bresciano comincerà a lavorare con grande intensità in vista del match contro la Sampdoria. Per la gara contro i blucerchiati, la Juventus conta di ritrovare il suo pubblico. Infatti, il club campione d'Italia ha stilato un protocollo di sicurezza per far entrare un numero ridotto di sostenitori. La regione Piemonte ha dato il suo assenso a questo protocollo e il presidente Cirio lo ha inviato al Cts che dovrà esprimersi in merito.

In caso di risposta affermativa, la Juventus potrebbe ritrovare almeno una parte del suo pubblico.