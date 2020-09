Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, il Milan dovrebbe concludere la cessione di Lucas Paquetà al Lione con un'operazione a titolo definitivo. Dopo una stagione 2019-20 difficile, diverse fonti hanno affermato che la squadra di Ligue 1 è disposta a offrire a Paquetà una "via di fuga" da Milano, con il brasiliano che di fatto non fa più parte dei piani del Milan. Il trasferimento in Francia del trequartista brasiliano dipenderebbe dal Lione, che dovrebbe vendere un paio di giocatori, come Houssem Aouar all'Arsenal o Memphis Depay al Barcellona.

Secondo Di Marzio, Paquetà si sta avvicinando prepotentemente al trasferimento al Lione, e il trasferimento non sarà in prestito con diritto di riscatto come precedentemente anticipato.

Di Marzio segnala, infatti, che si dovrebbe trattare di una cessione a titolo definitivo, che ovviamente sarebbe un'ottima notizia per le casse societarie rossonere, poiché consentirebbe un'iniezione importante di liquidità.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan raccoglierà 20 milioni di euro più una percentuale su un'eventuale rivendita. Resta da capire se sarà un pagamento immediato o un prestito con obbligo di acquisto. Il giornale sostiene che la cessione potrebbe aiutare il Milan a tentare l'assalto per Wesley Fofana del Saint-Etienne, o per Nikola Milenkovic della Fiorentina o forse per Federico Chiesa.

Calciomercato Milan, rossoneri interessati a Diogo Dalot

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Milan sarebbe interessato a ingaggiare il terzino destro del Manchester United Diogo Dalot.

Il nazionale portoghese Under 21 ha giocato solo una volta per lo United dopo il riavvio della stagione 2019/20, e deve ancora collezionare la prima presenza in questa stagione. L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha preferito Aaron Wan-Bissaka e Timothy Fosu-Mensah nel ruolo di terzino destro nelle tre partite dello United finora.

Inoltre in quel ruolo l'allenatore norvegese potrebbe schierare anche Brandon Williams. Dalot è arrivato al Manchester United dal Porto per un esborso di 19 milioni di sterline nell'estate 2018.

Sembrerebbe, dunque, che il Milan sia fortemente interessato ad acquistare un terzino destro durante questa finestra di mercato, mostrando anche interesse per Serge Aurier del Tottenham e Max Aarons del Norwich.

In ogni caso, chiunque arriverà in rossonero, dovrà affrontare la concorrenza di Davide Calabria, che ha ben impressionato in questa prima fase di stagione.