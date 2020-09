La Juventus, in questi giorni, starebbe lavorando soprattutto sulla questione legata al nuovo attaccante. I bianconeri avrebbero deciso di trovare un sostituto di Gonzalo Higuain che non rientrerebbe nei piani di Andrea Pirlo. Il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe quello di Luis Suarez. L'entourage dell'attaccante sta lavorando per cercare un accordo per liberarlo dal Barcellona. Una volta che le parti troveranno l'intesa, l'attaccante potrebbe passare in bianconero. Suarez, inoltre, avrebbe già un accordo di massima con la Juventus e avrebbe anche avviato tutte le pratiche per avere il passaporto comunitario.

I bianconeri, però, starebbero lavorando anche su alcune uscite. Tra i calciatori che rischierebbero la cessione troviamo Aaron Ramsey. Qualora il gallese dovesse partire, la Juventus potrebbe pensare di acquistare Manuel Locatelli.

La dirigenza della Juventus è alla Continassa

Nella mattinata di oggi, lunedì 7 settembre, alla Continassa sono arrivati i dirigenti della Juventus. Il primo a varcare i cancelli del JTC è stato Fabio Paratici, poco dopo di lui sono arrivati il presidente Andrea Agnelli e Federico Cherubini. Gran parte dei vertici bianconeri, dunque, sono alla Continassa e chissà che questa non possa essere l'occasione per parlare anche di mercato. In entrata, i dirigenti della Juventus stanno cercando di acquistare un bomber di valore.

Il nome che sarebbe balzato in cima alla lista dei campioni d'Italia sarebbe quello di Luis Suarez. L'attaccante sta cercando di risolvere alcuni problemi. Il primo è quello legato alla buonuscita che vorrebbe avere dal Barcellona. Anche se non è da escludere che la soluzione possa arrivare direttamente dalla Juventus.

Infatti, i bianconeri potrebbero garantire un minimo indennizzo al Barcellona per avere Suarez. Il secondo nodo da sciogliere è quello legato al passaporto del ''Pistolero''. Suarez ha già avviato le pratiche per avere il passaporto italiano grazie alle origini friulane della moglie Sofia. In settimana, l'attaccante dovrebbe sostenere un esame di italiano per completare l'iter per avere il passaporto.

Questo passaggio è fondamentale per la Juventus, che non può tesserare un altro extracomunitario. Infatti, i bianconeri hanno occupato i due slot a disposizione con Arthur e McKennie.

Locatelli sarebbe nel mirino della Juventus

Il futuro di Aaron Ramsey alla Juventus sarebbe ancora in dubbio. Infatti, il gallese ha spesso dei problemi fisici e la società starebbe riflettendo se puntare ancora su di lui. Qualora la Juventus dovesse decidere di cedere Ramsey, a quel punto dovrebbe cercare un nuovo centrocampista. Il giocatore che prenderebbe il posto del gallese potrebbe essere Locatelli del Sassuolo.