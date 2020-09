Secondo quanto riportato da 'MilanNews.it', il Milan avrebbe messo nel mirino il 22enne difensore centrale Kristoffer Ajer del Celtic,. Il nazionale norvegese potrebbe arrivare a San Siro per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. La trattativa si potrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto, che consentirebbe al Milan di non appesantire troppo il bilancio. Questo tipo di accordo è sicuramente molto apprezzato dai rossoneri, i quali nel corso di questa sessione di mercato hanno acquistato Sandro Tonali con la stessa formula. Stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe previsto un incontro con l'agente del difensore per la prossima settimana.

Calciomercato Milan, possibile ultimo tentativo per Milenkovic

Il Milan inizierà il campionato di Serie A 2020/21 nello stesso modo in cui si è concluso il precedente, ovvero con Romagnoli e Musacchio fuori per infortunio. Numerosi obiettivi di mercato sono stati accostati ai rossoneri, ma sembrerebbero tre i nomi principali: Nikola Milenkovic, Wesley Fofana del Saint-Etienne e Kristoffer Ajer del Celtic. Secondo il giornalista Alessandro Jacobone, la dirigenza rossonera dovrebbe tornare in pressing su Milenkovic nella giornata martedì. Il giocatore è attratto dall'idea di passare al Milan, che vorrebbe metterlo al più presto a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli. Il presidente viola Commisso per ora ha alzato un muro, spingendo il Milan a guardare verso altri obiettivi.

La sensazione è quella che se il Milan dovesse ricevere un altro ''no'' per Milenkovic, proverà a chiudere per il giovane difensore del Celtic Kristoffer Ajer

Milan, resta viva la pista Bakayoko ma si guarda anche oltre

La dirigenza rossonera sembra determinata ad aggiungere un altro centrocampista alla propria rosa per dare all'allenatore Stefano Pioli le alternative richieste a centrocampo.

Nonostante Tiemoue Bakayoko del Chelsea continui ad essere il giocatore in pole per arrivare in rossonero, da qualche giorno si sta facendo il nome di André-Frank Zambo Anguissa come possibile alternativa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sono arrivate conferme sull'interesse del Milan per Anguissa.

Il calciatore del Fulham è una delle opzioni prese in considerazione per rimpolpare la rosa rossonera. Oltre al 24enne, nel mirino ci sarebbero anche Bakayoko e Boubakary Soumarè del Lille.