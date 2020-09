Secondo quanto riportato da milannews.it il Lione starebbe valutando la possibilità di includere Memphis Depay, obiettivo del Barcellona, ​​in uno scambio per portare Lucas Paquetà in Francia. Il futuro di Depay è diventato un tema caldo nelle ultime settimane a causa della sua situazione contrattuale. L'olandese è entrato nell'ultimo anno del suo contratto, il che significa che il Lione potrebbe dover cedere l'attaccante ad un prezzo inferiore rispetto alla sua reale valutazione. Inoltre, secondo quanto riportato, il Barcellona avrebbe manifestato un notevole interesse per l'asso olandese. L'allenatore Ronald Koeman è un fermo ammiratore del suo connazionale, ma ha insistito sul fatto che la sua squadra deve vendere prima di poter acquistare.

Secondo il giornalista di Sky, Gianluca di Marzio, tuttavia, il Barca potrebbe perdere l'opportunità di acquistare Depay. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Lione vorrebbe fortemente il trequartista brasiliano del Milan, Paquetà. La cessione del brasiliano, all'epoca voluto dall'ex ds Leonardo, sembra essere nell'aria da diversi mesi . È stato uno dei pochi giocatori del club rossonero a non aver cambiato marcia, dopo la sosta forzata causata dal Covid 19. Tuttavia, ciò non avrebbe scoraggiato il Lione, che sarebbe disposto a inserire Depay nell'affare. Di Marzio aggiunge, però, che non è chiaro se il Milan sia disposto ad accettare la proposta.

Milan-Depay: Ibrahimovic potrebbe bloccare l'affare

Zlatan Ibrahimovic ha già mostrato una buona forma a inizio stagione e non vuole assolutamente fare la riserva. Infatti, la leggenda svedese ha segnato nel primo match dei preliminari d'Europa League, nel quale il Milan ha battuto lo Shamrock Rovers con il punteggio di 2-0.

Depay, d'altro canto, ha mostrato una netta inversione ti tendenza da quando ha lasciato il Manchester United nel 2017. Il capitano del Lione ha impressionato gli addetti ai lavori per tutta la scorsa stagione nella straordinaria corsa della sua squadra alle semifinali di Champions League. Come Ibrahimovic, anche l'olandese ha avuto un buon inizio di stagione, segnando quattro gol in tre partite di Ligue 1.

Calciomercato Milan, Torreira possibile alternativa a Bakayoko

Il Milan continua a considerare le alternative al centrocampista del Chelsea Tiemoue Bakayoko, cercando di aggiungere un altro tassello al centrocampo per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan tornerà su un vecchio obiettivo della scorsa estate, il centrocampista dell'Arsenal Lucas Torreira, che in precedenza ha giocato per la Sampdoria con Marco Giampaolo. Il nazionale uruguaiano non si è integrato in Inghilterra e, secondo quanto riferito, è pronto a tornare in Italia dopo appena due stagioni in Premier League.