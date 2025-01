Questo sabato 18 gennaio la Juventus affronterà il Milan in un big match importante per l'alta classifica.

Il tecnico bianconero Thiago Motta dovrà fare a meno di Francisco Conceição, ma potrà contare su Dusan Vlahovic, che però non partirà titolare. Al centro dell’attacco, infatti, ci sarà Nico Gonzalez, scelto per guidare il reparto offensivo bianconero. Il serbo è rientrato solo da ieri 16 gennaio in gruppo e quindi Thiago Motta preferisce gestirlo in una staffetta programmata con il compagno di reparto argentino. In ogni caso già la possibilità di avere Vlahovic a disposizione è una buona notizia per la Juventus.

Tra i titolari, inoltre, ci sarà anche Andrea Cambiaso nonostante le voci di mercato di un interesse del Manchester City per lui.

Le scelte di Thiago Motta

La Juventus si schiererà con il consueto 4-2-3-1. In porta spazio a Michele Di Gregorio, ormai punto fermo tra i pali. In difesa, sulla fascia destra, agirà Andrea Cambiaso, mentre sulla corsia opposta Weston McKennie sarà adattato come terzino sinistro. Al centro della retroguardia la coppia composta da Federico Gatti e Pierre Kalulu, quest’ultimo ormai sempre più integrato nei meccanismi bianconeri.

A centrocampo, Manuel Locatelli guiderà la mediana, affiancato da Khéphren Thuram, chiamato a garantire fisicità e dinamismo. In posizione più avanzata, Thiago Motta punterà su Teun Koopmeiners come trequartista, supportato ai lati da Kenan Yildiz e Samuel Mbangula.

L’attacco sarà affidato a Nico Gonzalez, con Vlahovic pronto a subentrare nella ripresa.

La sfida contro il Milan rappresenta un banco di prova importante per la Juventus, che dovrà essere attenta soprattutto alla velocità e alla qualità del reparto offensivo rossonero. La scelta di Nico Gonzalez come terminale offensivo potrebbe garantire maggiore mobilità in attacco, mentre l’assenza di Conceição priverà la squadra di un’alternativa preziosa sulle fasce.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.

Corsa contro il tempo per Kolo Muani

La Juventus, per il match contro il Milan, spera di avere a disposizione anche Randal Kolo Muani. Ma al momento c’è un intoppo burocratico che sta rallentando l’ufficialità.

Infatti, il Paris Saint-Germain - come ogni squadra - da regolamento non può fare più di sei prestiti a stagione (a meno che i giocatori in questione non abbiano trascorso almeno due anni nel club o abbiano meno di 21 anni) e quello dell’attaccante francese alla Juventus sarebbe il settimo prestito. Perciò adesso, per risolvere la situazione, il club transalpino deve richiamare uno dei giocatori che sono partiti a titolo temporaneo o ne deve cedere uno definitivamente. Il Paris Saint-Germain sta lavorando in questo senso, in modo da risolvere la situazione e permettere a Kolo Muani di diventare ufficialmente un calciatore della Juventus. In ogni caso l’operazione non pare in discussione.