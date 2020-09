Il mondo del calcio potrebbe riabbracciare nelle prossime settimane i tifosi allo stadio a capienza ridotta in base alla percentuale dei posti totali. Già nei giorni scorsi il governo aveva dato il via libera all'ingresso di un massimo di mille spettatori negli impianti di gioco, ora la novità potrebbe vedere la stipula di un nuovo Protocollo, in accordo con il CTS e le Regioni, in modo da legare l'incremento dei tifosi negli impianti all'evoluzione della pandemia da Covid-19. A confermare la possibile graduale riapertura degli stadi è stato Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport intervenuto durante il corso del Question Time svolto alla Camera dei Deputati.

Stadi, tifosi pronti al ritorno

Dopo diversi mesi gli appassionati di calcio potrebbero tornare a tifare le loro squadre dagli spalti. Già durante il corso del turno della prima giornata di Serie A alcune società hanno garantito, mediante invito, l'ingresso di un numero massimo di mille tifosi degli stadi. Il tutto seguendo le direttive governative in termini di distanziamento e utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali. La riapertura delle scuole e l'andamento dei contagi che verranno registrati nelle prossime settimane potrebbero portare il governo ad incrementare il numero di tifosi presenti negli stadi e, di pari passo, dare il via libera alla presenza degli spettatori anche nelle categorie inferiori e per assistere alle altre discipline sportive.

Un primo via libera era già arrivato per gli altri sport nelle scorse settimane, una decisione che però aveva riguardato solamente gli eventi individuali e non ricorrenti come quelli del mondo del calcio.

Governo pronto ad un nuovo Protocollo

A confermare la volontà da parte del governo di riportare i tifosi negli stadi è stato Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport che ha dichiarato: "Il mio obiettivo è riavere i tifosi negli stadi, ma in generale negli impianti sportivi, per tutte le discipline.

Dobbiamo farlo rispettando delle regole uguali per tutti ed è quello che ci apprestiamo a fare". Parole che danno speranza a tutti coloro che in questa nuova stagione vogliono ritornare a parlare di passione e azioni di gioco spettacolari prima che di numeri e positività alla Covid-19. Diversamente da altri paesi europei, l'Italia che continua a registrare bassi numeri di contagio, potrebbe fare da apripista verso un graduale ritorno alla normalità.

Tifosi agli eventi, non solo per il calcio

La presenza degli spettatori agli eventi sportivi diventa, giorno dopo giorno, una priorità non solo per il mondo del calcio ma anche per tutte le altre discipline. Proprio nel campo degli altri sport l'apporto del pubblico pagante potrebbe rappresentare linfa vitale per riuscire a salvaguardare diverse società sportive. Proprio per questo motivo il governo in accordo con il CTS e le Regioni cercheranno di dare vita ad un nuovo Protocollo che possa tutelare la salute e venire incontro alle richieste del mondo sportivo.