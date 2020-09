Continuano gli allenamenti sul prato verde del centro sportivo "Antico Borgo" per gli uomini del tecnico Stroppa, che dopo aver archiviato la gara persa per 4-1 contro il Genoa si preparano alla sfida casalinga contro il Milan. Il calciomercato terminerà tra poche settimane e il Crotone potrebbe chiudere alcune trattative prima del termine della sessione. Sembrerebbe che la dirigenza rossoblu abbia chiesto informazioni alla Sampdoria per Regini e Capezzi in uscita dal club ligure. Intanto, preoccupano le condizioni dell'attaccante Riviere: la sua presenza potrebbe essere a rischio per la gara contro il Milan in programma domenica 27 settembre.

Regini e Capezzi nel mirino del Crotone

Al tecnico e alla società non sono sfuggite le numerose lacune difensive mostrate nella prima partita del nuovo campionato di Serie A. Per tale ragione, la dirigenza del Crotone starebbe cercando altri profili, di qualità ed esperienza, per completare il reparto difensivo. Nelle ultime ore sembrerebbe sia avanzata l'ipotesi di portare al Crotone Vasco Regini della Sampdoria. Il difensore classe 1990 è un terzino sinistro ma potrebbe anche ricoprire il ruolo di difensore centrale. Forte nei contrasti aerei, il calciatore inizia la sua carriera da professionista nel Cesena prima di trasferirsi all'Empoli e successivamente, dopo vari prestiti, il cartellino del difensore viene acquistato dalla Sampdoria.

Un altro profilo che piacerebbe ai rossoblu, potrebbe essere Leonardo Capezzi. Classe 1995, anche lui di proprietà della Sampdoria, ha già vestito la maglia del Crotone in Serie B nella stagione in cui la squadra calabrese, capitanata da Ivan Juric, ha conquistato per la prima volta nella sua storia il massimo campionato.

Infortunio per Riviere

Cattive notizie arrivano dall'infermeria del Crotone che, dopo l'infortunio del centrocampista Benali nelle scorse settimane, ora vede l'attaccante Emmanuel Rievere inserirsi nella lista dei probabili indisponibili. Sembrerebbe che, dopo essere stato sostituito durante la prima partita con la sua nuova maglia, il calciatore francese abbia riscontrato una distrazione al polpaccio sinistro del muscolo soleo.

Notizie che preoccupano e non poco il tecnico rossoblu Giovanni Stroppa che ora, probabilmente, dovrà fare a meno dell'attaccante francese nella gara che vedrà il Crotone affrontare il Milan.