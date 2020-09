La Juventus, in questi giorni, sarebbe al lavoro su due fronti per rinforzare il suo attacco. Infatti, i bianconeri starebbero portando avanti sia la pista che porta ad Edin Dzeko che quella che porta a Luis Suarez. Per quanto riguarda l'uruguaiano, le questioni da risolvere sarebbero due: una è la buonuscita che il Barcellona dovrebbe garantirgli e la seconda è la situazione legata al suo passaporto. Quest'ultimo aspetto, però, non desterebbe particolari apprensioni nei vertici della Juventus. Infatti, Suarez, in circa 15 giorni, dovrebbe ottenere il passaporto comunitario grazie alla moglie che ha origini italiane.

Dunque, la questione che più va monitorata è la trattativa tra l'uruguaiano e il Barcellona. Mentre la situazione legata al passaporto sarebbe facilmente risolvibile. Perciò non resta che attendere di capire se Suarez riuscirà a liberarsi dal Barcellona a parametro zero oppure no. La Juventus per cercare di agevolare questa trattativa sarebbe anche disposta a versare un indennizzo economico al club catalano.

Juventus seguirebbe anche Dzeko

In attesa di capire come evolverà la questione legata a Luis Suarez, la Juventus starebbe portando avanti anche la trattativa per Edin Dzeko. Al momento, però, su questo fronte non ci sarebbero novità. Infatti, la Roma prima di lasciar partire il bosniaco vorrebbe trovare un nuovo bomber.

La dirigenza giallorossa al posto di Dzeko vorrebbe prendere Milik, ma per ora manca l'accordo con il Napoli. Dunque, adesso resta da capire chi la spunterà tra Dzeko e Suarez per giocare con Cristiano Ronaldo. La Juventus, comunque, mantiene i contatti per entrambi in attesa di capire quale delle due situazioni si sbloccherà per prima.

La Juventus cede Romero

La Juventus, in questi giorni, non sta lavorando solo sulle entrate ma anche sulle uscite. Infatti, i bianconeri stanno cercando di piazzare i giocatori che non rientrano più nei piani di Andrea Pirlo. Tra i calciatori in uscita ci sarebbe anche Cristian Romero. Il difensore argentino sarebbe ad un passo dall'Atalanta.

La Juventus dovrebbe girare Romero in prestito biennale ai bergamaschi. L'Atalanta avrebbe poi la possibilità di riscattare il difensore, ma se verranno raggiunti determinati obiettivi il riscatto diventerebbe obbligatorio. A quel punto i nerazzurri verseranno alla Juventus circa 23/25 milioni. Dunque, l'avventura di Romero a Torino dovrebbe già essere terminata. In uscita dalla Juventus ci sarebbero anche Higuain, Khedira e Ramsey, ma al momento per loro non ci sarebbero novità. Il Pipita dovrebbe rescindere il suo contratto e anche per il tedesco si starebbe valutando questa ipotesi.