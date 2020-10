L'Inter è stata sicuramente grande protagonista dell'ultima sessione di calciomercato. Sono tante le operazioni che hanno realizzato i nerazzurri, sia in entrata che in uscita. I dirigenti hanno cercato di assecondare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte, puntando su uno dei migliori talenti in circolazione come Achraf Hakimi, e su giocatori che potessero alzare il tasso dell'esperienza internazionale, come Aleksander Kolarov e Arturo Vidal, senza dimenticare il ritorno dai prestiti di Radja Nainggolan e Ivan Perisic. Solo a sinistra, alla fine, non è stato fatto nulla ma a gennaio potrebbero esserci novità importanti in merito.

Non sarebbe svanito infatti l'interesse nei confronti di Marcos Alonso e Emerson Palmieri.

Rinforzo a sinistra

L'Inter potrebbe muoversi ancora sul mercato a gennaio. I nerazzurri, infatti, sarebbero alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra visto che, come ammesso dal tecnico, Antonio Conte, al momento in rosa ci sarebbero tre esterni, oltre agli adattabili Matteo Darmian, Danilo D'Ambrosio e Aleksander Kolarov. I due nomi più caldi sarebbero quelli di Marcos Alonso e Emerson Palmieri, cercati a lungo già durante l'estate. Lo spagnolo fu voluto al Chelsea proprio dallo stesso Conte nell'estate del 2016, quando fu acquistato dalla Fiorentina per oltre 20 milioni di euro e con il quale ha conquistato una Premier League e una Fa Cup.

Il giocatore piace molto all'allenatore nerazzurro e potrebbe essere maggiormente raggiungibile rispetto all'italo brasiliano. L'ex viola, infatti, avrebbe rotto definitivamente con il tecnico dei Blues, Frank Lampard, ma anche lo stesso Palmieri sembrerebbe pronto a chiedere la cessione qualora non dovesse trovare maggiore spazio per non rischiare di perdere il posto in Nazionale e, conseguentemente, gli Europei la prossima estate.

La trattativa

Inter e Chelsea potrebbero così sedersi al tavolo delle trattative nei prossimi mesi per discutere del futuro di uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Entrambi i giocatori non rientrano nei piani del Chelsea ma la loro valutazione si aggira comunque tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra alta di questi tempi e che i nerazzurri potrebbero investire solo con la cessione di uno tra Matìas Vecino e Radja Nainggolan.

Non è escluso che il centrocampista uruguaiano possa essere proposto ai Blues proprio come contropartita tecnica visto che Lampard vorrebbe un giocatore con quelle caratteristiche per rinforzare un reparto che ha visto la partenza di Ross Barkley negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato, ceduto in prestito all'Aston Villa.