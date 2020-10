In questi giorni, Federico Bernardeschi ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo. Il numero 33 della Juventus si è praticamente lasciato alle spalle l'infortunio accusato lo scorso settembre in nazionale e adesso è nuovamente a disposizione di Andrea Pirlo. Bernardeschi, nel corso di questa stagione, sarà un'importante alternativa per il tecnico bresciano. Il numero 33 bianconero potrebbe giocare sulla sinistra dove manca Alex Sandro e potrebbe consentire alla Juventus di poter spingere maggiormente sulle fasce. Inoltre, in queste ore, Federico Bernardeschi ha incassato gli elogi di un ex giocatori juventino.

Infatti, Angelo Di Livio, a "La Gazzetta dello Sport" ha proprio parlato del giocatore classe 94: "Non voglio neanche pensare che un ragazzo così abbia disimparato a giocare a calcio".

Di Livio promuove il mercato della Juventus

La Juventus, nel corso dell'ultimo mercato, ha decisamente rinforzato la sua rosa e soprattutto ha ringiovanito la squadra. Inoltre, i bianconeri hanno una batteria di esterni decisamente offensivi e i terzini puri sono stati di fatto aboliti. Infatti, nel 3-4-1-2 di Andrea Pirlo, sulle corsie laterali, potranno agire Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Juan Cuadrado e Alex Sandro. Tre di questi quattro giocatori prediligono attaccare e solo l'esterno brasiliano ha caratteristiche un po' meno offensive.

Degli esterni della Juventus ne ha parlato anche Angelo Di Livio sottolineando che Andrea Pirlo ha grandi alternative: "Pirlo ha tante scelte di altissimo livello e secondo me nei prossimi mesi ci sarà spazio per tutti". L'ex giocatore bianconero si augura che, nelle rotazioni della Vecchia Signora, ci sia spazio anche per Federico Bernardeschi.

Inoltre, Di Livio ha promosso il mercato di Fabio Paratici: "Il mercato, per quanto mi riguarda, è promosso: con l’arrivo di Chiesa nel finale gli darei almeno 7,5".

Da lunedì 12 ottobre la Juventus riprenderà la preparazione

Lunedì 12 ottobre, la Juventus tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione in vista del match contro il Crotone.

I bianconeri stanno godendo di alcuni giorni di riposo anche se i giocatori che non sono in nazionale, non potranno lasciare il loro domicilio. Infatti, la Juventus non è più in bolla, ma i calciatori devono comunque restare in isolamento fiduciario e l'unico spostamento consentito è quello verso il JTC. Dunque, i bianconeri si ritroveranno lunedì mattina e inizieranno a pensare al match contro il Crotone anche se Andrea Pirlo non avrà ancora a disposizione i nazionali. Il gruppo sarà al completo solo tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre. Perciò la Juventus avrà, di fatto, un solo giorno a disposizione per preparare la gara contro il Crotone.