Una delle grandi rivelazioni dell'Inter in questi ultimi mesi è stato il difensore Alessandro Bastoni. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha puntato subito su di lui promuovendolo dopo la tournéé in America dell'estate del 2019, dopo essere tornato dal prestito al Parma. Per questo il club meneghino ha rifiutato tutte le proposte arrivate e - con il passare delle settimane - il classe 1999 è diventato un titolare inamovibile, scalzando da quel ruolo mostri sacri come Milan Skriniar e Diego Godin. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione delle big europee, in particolare il Manchester City di Pep Guardiola.

Per questo motivo Ausilio e Marotta vorrebbero blindarlo con il rinnovo per respingere l'assalto dei Citiziens.

L'Inter prova a blindarlo

L'Inter sarebbe al lavoro per cercare di blindare Alessandro Bastoni. Il centrale è stato acquistato nel 2017 dall'Atalanta per 30 milioni di euro, restando in prestito ai bergamaschi e venendo poi ceduto, sempre a titolo temporaneo, l'anno dopo al Parma per giocare con continuità. La scorsa stagione il ritorno a Milano, con il tecnico Antonio Conte che lo ha visto da vicino durante il ritiro e la tournéé in America e per questo ha deciso di tenerlo ai propri ordini. Non solo, visto che dopo poche settimane il giocatore è stato lanciato in pianta stabile come titolare inamovibile, togliendo il posto a uno tra Diego Godin e Milan Skriniar.

Sono state 25 le presenze totalizzate l'anno scorso, mettendo a segno due reti. In questa stagione il difensore ha giocato tre partite, saltandone due solo a causa del fatto che è stato trovato positivo al Coronavirus prima del derby contro il Milan. L'idea dell'Inter sarebbe quella di prolungare il contratto fino a giugno 2025 con cospicuo aumento di ingaggio, arrivando a percepire 2,5 milioni di euro a stagione.

Il possibile tentativo di Guardiola

Non mancano le pretendenti per Alessandro Bastoni. Il Manchester City, stando a quanto riportato da Fcinter1908, starebbe seguendo da tempo il centrale dell'Inter e, qualora non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo, sarebbe pronto a fare un tentativo. I nerazzurri, comunque, non accetteranno di trattare per proposte inferiori ai 50-60 milioni di euro, cifra cospicua che permetterebbe anche di realizzare una notevole plusvalenza.

Ipotesi che, comunque, come detto, verrà presa in considerazione solo qualora non dovesse esserci l'intesa per il rinnovo.

Non è escluso che possa anche tornare di moda un ipotetico scambio, con conguaglio a favore degli inglesi, che potrebbe vedere coinvolto Gabriel Jesus. Nei giorni scorsi si è parlato di un ritorno di fiamma del Barcellona per Lautaro Martinez e l'attaccante brasiliano sarebbe l'alternativa ideale al Toro.