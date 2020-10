Il nome di Lautaro Martinez è molto chiacchierato in casa Inter in questi ultimi giorni. L'attaccante argentino si è reso protagonista di un gesto di nervosismo dopo essere uscito dal campo contro il Genoa, sabato scorso, prendendo a pugni il sediolino dopo la sostituzione. In Champions League, poi, contro lo Shakhtar Donetsk è stato il peggiore in campo, sbagliando anche un gol a porta vuota. Nelle ultime ore starebbero tornando di moda anche i rumors di mercato su un possibile interesse nei suoi confronti da parte del Barcellona. I blaugrana, infatti, dopo le dimissioni di Bartomeu potrebbero blindare Leo Messi e proprio la Pulce avrebbe chiesto l'acquisto del Toro, suo connazionale.

Messi chiede Lautaro

Il Barcellona, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe pronto a tornare su Lautaro Martinez il prossimo anno. I blaugrana hanno seguito a lungo l'attaccante argentino, scontrandosi contro il muro eretto dall'Inter, che non ha voluto privarsene. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un possibile accordo che era stato trovato tra le due società tra dicembre e gennaio della scorsa stagione sulla base di 150 milioni di euro, con l'inserimento di due contropartite tecniche più un ricco conguaglio economico. Affare che sarebbe saltato successivamente a causa dell'emergenza sanitaria ed economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

Le dimissioni date da Bartomeu potrebbero cambiare i piani del Barça, che ora sarebbe pronto a blindare Leo Messi, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021.

Oltre al rinnovo, la Pulce avrebbe chiesto l'acquisto proprio di Lautaro, con il quale gioca in Nazionale e ha un rapporto anche di amicizia. Il Barcellona, dunque, potrebbe presto bussare nuovamente alle porte dell'Inter per provare a trovare nuovamente un'intesa per il classe 1997.

La richiesta dell'Inter

L'Inter difficilmente cambierà idea rispetto al passato per Lautaro Martinez. I nerazzurri non considerano l'attaccante argentino ma lo lasceranno andare soltanto dinanzi al pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, pagabile in un'unica soluzione, o per una cifra leggermente inferiore ma con l'inserimento di contropartite tecniche, superando complessivamente il valore della clausola.

Soluzione che, appunto, era stata presa in considerazione già per l'estate appena trascorsa e tramontata per la crisi economica che ha colpito soprattutto le casse del Barcellona. Con il tesoretto ricavato il club meneghino potrebbe poi andare alla ricerca dell'erede del Toro. Nei mesi scorsi si era parlato di un interesse per Gabriel Jesus, che il Manchester City valuta 70-80 milioni di euro e che sembra essere il profilo ideale per sostituire l'argentino.