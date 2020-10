Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere lontano da Milano e dall'Inter. Il danese non ha mai convinto a pieno il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che per lui ha deciso anche di cambiare modulo passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2. Nonostante ciò, il giocatore non è riuscito a mostrare a pieno il proprio talento, nonostante le grandi aspettative che c'erano sul suo conto. Già questa estate si era parlato di un possibile addio, con il Borussia Dortmund che lo aveva chiesto in prestito, ma il club meneghino ha sempre detto che non avrebbe fatto regali e i big, sarebbero stati ceduti solo a titolo definitivo.

Per gennaio il club che sembrerebbe essere maggiormente interessato è un altro: il Barcellona.

Il Barcellona penserebbe a Eriksen

Uno dei giocatori che potrebbe essere al centro dei rumors di mercato nella prossima sessione, a gennaio, è Christian Eriksen. Il fantasista danese non ha convinto l'Inter, che per acquistarlo dal Tottenham lo scorso anno ha investito poco più di 20 milioni di euro. Cifra che, tra l'altro, non rappresentava il reale valore del giocatore ma decisamente più bassa a causa del fatto che il centrocampista avesse il contratto in scadenza a giugno.

Nelle scorse settimane si è parlato dell'interesse del Borussia Dortmund che, però, non sarebbe andato oltre a una proposta di prestito secco.

A tale avance è arrivato il no del club nerazzurro, che sarebbe disposto a trattare solo una cessione a titolo definitivo. Eriksen nella seconda parte della scorsa stagione ha messo a segno una rete in campionato, una in coppa Italia e due in Europa League. Troppo poco per le aspettative che c'erano sul suo conto.

Su di lui ora ci sarebbe il Barcellona, che sta affrontano una vera e propria rivoluzione tecnica e societaria, cominciata questa estate e che terminerà il prossimo anno, con le elezioni per il nuovo presidente. I blaugrana vorrebbero il classe 1992 per alzare il tasso tecnico del reparto, che sta soffrendo non poco negli ultimi mesi e che ha perso giocatori come Vidal e Rakitic.

Anche l'esperto di mercato, Nicolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, ha svelato l'interesse del club spagnolo: "È abbastanza chiaro che se a gennaio dovesse arrivare un’offerta importante una riflessione verrebbe fatta. Alcuni club cominciano ad affacciarsi. Del Paris Saint Germain abbiamo già parlato ma anche il Barcellona, seppur timidamente, ha cominciato a muoversi".

La possibile trattativa

Inter e Barcellona, dunque, potrebbero sedersi al tavolo delle trattative già a gennaio per discutere del futuro di Christian Eriksen. Operazione che, ovviamente, avverrebbe a titolo definitivo. Stando a quanto riportato da Don Balon, non è escluso che le due società possano anche intavolare uno scambio che veda il danese approdare in Catalogna, mentre a fare il percorso inverso sarebbe Frenkie De Jong.

L'olandese non si sarebbe ambientato al meglio in Spagna e per questo non chiuderebbe le porte a un trasferimento dopo un solo anno e mezzo dal suo acquisto.