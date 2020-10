La situazione in casa Inter è a dir poco difficile dopo la sesta positività targata Ashley Young. Una buona notizia arriva però dall'Islanda dove Christian Eriksen è stato protagonista di un gol straordinario con la maglia della Danimarca. Per quanto riguarda gli altri nerazzurri in campo con le rispettive nazionali, gol per Romelu Lukaku e vittoria per Ivan Perisic e Marcelo Borozovic. Pareggio senza reti per Nicolò Barella in Polonia-Italia.

Christian Eriksen protagonista con la sua nazionale

Il danese dell'Inter Christian Eriksen ha messo a segno il 33esimo gol con la maglia della sua nazionale.

Il fantasista nerazzurro è stato autore di una bellissima rete nella trasferta contro l'Islanda, discesa personale in contropiede e dopo 60 metri di corsa ha trafitto il portiere avversario con un rasoterra. La rete messa a segno, oltre all'intervista rilasciata dal calciatore nei giorni scorsi, candida il fantasista ad un posto da titolare nella stracittadina contro il Milan in programma sabato 17 ottobre alle ore 18. Eriksen potrebbe garantire qualità ed esperienza alla compagine nerazzurra in un momento non troppo facile dovuto alle assenze di calciatori importanti a causa della Covid-19.

Gli altri calciatori in campo in casa nerazzurra

Romelu Lukaku è rimasto in campo per 90 minuti nella sconfitta della nazionale belga per 2-1 in casa dell'Inghilterra.

L'attaccante interista ha siglato il vantaggio belga grazie ad un rigore realizzato e dallo stesso procurato nel corso della prima frazione di gioco. La rimonta degli inglesi è poi avvenuta grazie alle marcature di Rashford e Mount. Vittoria per 2-1 ai danni della Svezia per i nerazzurri croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

Il centrocampista ha giocato tutti i 90 minuti di gara, mentre l'esterno è stato sostituito al minuto 85. Perisic è stato protagonista dell'azione che ha dato la possibilità alla Croazia di portarsi sull'1-0: è stata una poderosa discesa sulla fascia sinistra quella che ha visto risultare vincitore il calciatore nerazzurro.

Stefan De Vrij è stato per 90 minuti in campo nel pareggio dell'Olanda contro la Bosnia, l'incontro era valido per il primo gruppo di Nations League, tra l'altro lo stesso dell'Italia. Mercoledì prossimo 14 ottobre gli 'orange' saranno impegnati contro la nazionale italiana. Nicolò Barella è partito titolare ed è stato in campo per 78 minuti nel pareggio dell'Italia contro la Polonia per 0-0. Gli azzurri, nonostante il pareggio contro i polacchi, sono in testa alla classifica del girone da soli. Gli altri due calciatori nerazzurri, vale adire Danilo D'Ambrosio e Stefano Sensi, non hanno partecipato alla gara rimanendo in panchina.