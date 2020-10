Il derby di Liverpool tra Everton e Liverpool, giocato sabato e finito 2-2 al Goodison Park, rischia di portare strascichi importanti anche in vista della prossima sessione di calciomercato. I Reds, infatti, hanno perso quello che, probabilmente, è uno dei migliori difensori al mondo, ovvero Virgil Van Dijk, infortunatosi gravemente al ginocchio a causa di un contrasto con il portiere avversario, Pickford. Il giocatore si è dovuto operare e rischia un lungo stop, per questo motivo il club sarebbe alla ricerca di un sostituto all'altezza già per gennaio. Uno dei nomi caldi sarebbe quello del difensore dell'Inter, Milan Skriniar, molto chiacchierato sul mercato già questa estate.

Il Liverpool penserebbe a Skriniar

Il nome di Milan Skriniar potrebbe caratterizzare la prossima sessione di calciomercato. Il centrale slovacco questa estate è già stato molto "chiacchierato" sul mercato, visto che piaceva molto al Tottenham. Gli Spurs sono giunti perfino in Italia per trattare direttamente con l'Inter ma i nerazzurri non lo hanno lasciato andare.

In Premier League, dunque, il classe 1995 piace molto dato che, oltre al Tottenham, in passato si era parlato del forte interesse dei due club di Manchester e il City. In queste ore, però, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sul difensore dell'Inter avrebbe messo gli occhi il Liverpool. Lo slovacco rappresenterebbe l'alternativa ideale a Virgil Van Dijk, operatosi al ginocchio.

I nerazzurri potrebbero anche aprire alla trattativa dinanzi ad una buona proposta.

Il giocatore non sembra essere intoccabile per il tecnico salentino, Antonio Conte, che già questa estate aveva dato il proprio placet dinanzi ad un eventuale cessione. Con la sua partenza, infatti, il club meneghino realizzerebbe una plusvalenza importante in termini di bilancio, martoriato dalle perdite dovute all'emergenza e alla crisi che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

La possibile richiesta dell'Inter

Inter e Liverpool potrebbero sedersi nelle prossime settimane al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Milan Skriniar per il mercato invernale. I nerazzurri, come successo questa estate, non considerano il proprio difensore incedibile ma lo lasceranno andare solo dinanzi ad una proposta congrua al suo valore: la valutazione dell'ex Sampdoria resta importante, visto che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro.

No secco alla formula del prestito, se non con l'obbligo di riscatto che, comunque, rappresenterebbe una cessione a titolo definitivo nascosta, la quale si potrebbe di fatto già mettere a bilancio. Con quel tesoretto Ausilio e Marotta potrebbero rinforzare ulteriormente la rosa sia in difesa, con Milenkovic, sia sull'out di sinistra, con uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso.