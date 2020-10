Uno dei giocatori che non sembra essere più intoccabile per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, è sicuramente Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha giocato praticamente sempre quando è stato a disposizione, saltando solo qualche partita tra gennaio e febbraio per un infortunio alla caviglia. Dopo il lockdown, però, qualcosa sembra essersi rotto, con il giocatore protagonista di qualche episodio extra-campo che sarebbe stato poco gradito in società e anche il rendimento non è stato quello proposto fino a febbraio. Per questo motivo i nerazzurri hanno aperto ad una sua partenza qualora dovesse arrivare l'offerta giusta.

E su di lui, in queste ultime ore, avrebbe messo gli occhi il Paris Saint Germain, in cerca di un rinforzo a centrocampo da regalare al proprio allenatore, Tomas Tuchel.

Il Psg pensa a Brozovic

Il Paris Saint Germain sarebbe alla ricerca di un centrocampista per completare questa sessione di calciomercato. I parigini non hanno fatto molto sul mercato, con il pesante investimento che è stato rappresentato proprio dal riscatto di Mauro Icardi dall'Inter per 50 milioni di euro più 8 milioni di bonus. L'inizio di stagione è stato altalenante, con due sconfitte subite nelle prime due giornate di Ligue 1 prima delle quattro vittorie consecutive conseguite successivamente.

Proprio ieri, dopo la vittoria contro l'Angers, ci sono state scintille tra il tecnico dei parigini, Tomas Tuchel, e il direttore sportivo, Leonardo, visto che l'allenatore chiede ancora qualche rinforzo.

E il dirigente potrebbe anche accontentarlo visto che, per rinforzare il centrocampo, avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in grado di ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo e rappresenterebbe un vero e proprio jolly. Il giocatore non è ritenuto incedibile dai nerazzurri, soprattutto dopo l'arrivo di Arturo Vidal e il ritorno di Radja Nainggolan, la cui trattativa per la cessione a titolo definitivo al Cagliari sembra essere in una fase di stallo.

La possibile offerta del Psg

Come dimostrato anche per Nainggolan, l'Inter non prenderà in considerazione proposte in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, infatti, vogliono monetizzare cedendo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto, in modo da poter mettere già a bilancio una eventuale partenza di Marcelo Brozovic.

Il Paris Saint Germain sarebbe pronto ad assecondare questa richiesta ma vorrebbe intavolare uno scambio alla pari, coinvolgendo nell'affare il regista argentino, ex Roma e Zenit, Leandro Paredes. Trattativa complicata, visto che il club meneghino dà una valutazione al centrocampista croato superiore.