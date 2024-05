Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la Juventus starebbe cercando di sorpassare l'Inter nell'affare per Albert Gudmundsson, offrendo al Genoa diverse contropartite tecniche tra cui Fabio Miretti e Enzo Barrenechea.

L'ex calciatore Massimo Brambati, intanto, ha suggerito al club piemontese di strappare al Real Madrid sia Toni Kroos che Luka Modric.

Giuntoli tenta il sorpasso all'Inter per il profilo di Gudmundsson: sul tavolo diverse contropartite da offrire ai liguri

Juventus e Inter starebbero ingaggiando un duello di Calciomercato per il profilo di Albert Gudmundsson del Genoa e secondo le ultime indiscrezioni, la società bianconera avrebbe intenzione di mettere la freccia per sorpassare quella nerazzurra.

La strategia del direttore sportivo Cristiano Giuntoli consisterebbe nell'offrire più di una contropartita tecnica al club ligure per abbassare la richiesta da 30 milioni di euro fatta proprio per il profilo di Gudmundsson. Sul tavolo potrebbero finire nomi del calibro di Fabio Miretti, di Enzo Barrenechea attualmente in prestito al Frosinone e di Thiago Djalò. Per il difensore portoghese arrivato nella scorsa sessione di rafforzamento invernale, però, la Juventus sarebbe disposta a trattare solo per un prestito e non per una cessione a titolo definitivo.

In ogni caso Giuntoli terrebbe in considerazione per l'attacco anche altri profili se l'affare Gudmundsson non dovesse andare in porto: fra questi comparirebbe il nome di Andrea Colpani, esterno attualmente in forza nel Monza che sarebbe valutato dall'amministratore delegato Adriano Galliani circa 20 milioni di euro.

Calciomercato, Brambati consiglia alla Juve: 'Fossi in Giuntoli andrei col motorino a Madrid e mi prenderei Modric e Kross'

Del calciomercato della Juventus e di quelle che sarebbero le esigenze nella prossima estate del club bianconero ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Massimo Brambati: "Credo che la Juve adesso avrebbe bisogno di giocatori esperti ai quali affiancare i vari Iling-Junior e Miretti.

Io andrei a Madrid in motorino a prendere sia Modric che Kroos a parametro zero, anche perchè i vari Koopmeiners e Samardzic non so quanto la società se li possa permettere”.

Brambati, parlando di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore dei bianconeri, ha suggerito alla società di puntare forte su Antonio Conte. Secondo l'ex calciatore infatti, il pugliese già residente a Torino impiegherebbe pochi secondi a tornare sulla panchina della vecchia signora, ridonandogli quello che è a tutti gli effetti il vero dna juventino.