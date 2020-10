La Juventus è sempre attenta al mercato dei parametri zero. Basti pensare negli ultimi anni agli arrivi dei vari Andrea Pirlo, Patrice Evra, Paul Pogba o a quelli più recenti di Emre Can, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. In questa sessione di mercato nessuno è stato acquistato perchè in regime di scadenza del contratto cosa che potrebbe però essere semplicemente stata rimandata.

Come scrive Leggo e riporta TuttoJuve, la società bianconera starebbe infatti seguendo l'evoluzione contrattuale di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco classe 1994 è in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan con il giocatore a non aver ancora trovato un'intesa sul rinnovo.

Ci sarebbe un'enorme distanza fra domanda e offerta, il turco infatti vorrebbe almeno 5 milioni di euro a stagione. Il Milan avrebbe però fissato il tetto ingaggi ad una somma evidentemente inferiore rispetto alle richieste del giocatore con due sole eccezioni: Donnarumma (che guadagna circa 6 milioni di euro) e Ibrahimovic (7 milioni di euro a a stagione). Fra l'altro anche il portiere della nazionale italiana è in scadenza di contratto a giugno 2021 e potrebbe lasciare il Milan a zero la prossima stagione.

Come scrive il giornale Leggo, Juventus e Atletico Madrid potrebbero presentare un'offerta a Calhanoglu nel caso in cui il giocatore non dovesse trovare un'intesa con il Milan sul rinnovo di contratto.

Il giocatore vorrebbe almeno 5 milioni di euro a stagione, soldi che le società prima menzionate non farebbero fatica a garantirgli. Il turco quindi potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato importante per la Juventus, ma non l'unica. Abbiamo già accennato di Donnarumma e della sua difficoltà a trovare un'intesa sul rinnovo di contratto con il Milan: il portiere della nazionale italiana potrebbe anche lui lasciare Milano a zero, con la Juventus disposta ad investirci e ad offrirgli un ricco contratto.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato di Calhanoglu e di Donnarumma, non è escluso però che la Juventus possa decidere di investire su altri parametro zero la prossima stagione. Si segue infatti anche la situazione Milik-Napoli. La punta polacca ha rifiutato tutte le destinazioni negli ultimi giorni di mercato, probabile che punti a liberarsi a parametro zero a giugno 2021.

Non è escluso che la punta possa trasferirsi alla Juventus, nonostante la società bianconera abbia virato nell'ultima sessione estiva di mercato su Alvaro Morata. L'attaccante ex Ajax potrebbe rappresentare un innesto importante per la società bianconera anche come quarta punta, staremo a vedere cosa proporrà in futuro il mercato.