La Juventus negli ultimi giorni di mercato è riuscita a piazzare l'acquisto di Federico Chiesa. L'ex centrocampista offensivo della Fiorentina è arrivato a Torino in prestito con obbligo di riscatto. Secondo molti addetti ai lavori, la società bianconera doveva investire anche su un terzino, considerando le cessioni in prestito di De Sciglio (al Lione) e Rugani (al Rennes). Allo stesso tempo si è parlato anche di un possibile ritorno a Torino di Moise Kean, finito poi al Paris Saint Germain. Il mancato arriva di una quarta punta potrebbe portare la Juventus a pescare nel mercato dei parametri zero.

Come scrive Massimo Pavan, potrebbe esserci un clamoroso ritorno in bianconero, ovvero quello di Mario Mandzukic, punta croata che ha giocato quattro stagioni alla Juventus vincendo molti trofei. Il giornalista sportivo ha dichiarato che il classe 1986 sarebbe disposto a tornare alla Juventus. Poche ore dopo però è arrivata una smentita (anche se non ufficiale) da parte di Tuttosport. Il giornale torinese parla di "notizia priva di fondamento".

Il possibile ritorno di Mandzukic

Si sta parlando di un possibile ritorno di Mario Mandzukic alla Juventus. A rivelarlo è il giornalista sportivo Massimo Pavan, che ha parlato anche di un'opportunità di mercato importante per la società bianconera. Tale notizia però è stata smentita da Tuttosport.

Secondo il giornale torinese il giocatore croato sarebbe alla ricerca di una nuova squadra (si era parlato di un interesse della Fiorentina per il giocatore e non è escluso che i toscani possano riprovare ad ingaggiarlo in questo mese di ottobre). La Juventus non sarebbe però interessata a riportare il giocatore in bianconero.

Difficile, infatti, che possa sobbarcarsi l'ingaggio di Mandzukic, anche se il classe 1986 dovesse accettare uno stipendio al ribasso. Il classe 1986 è stato un riferimento nella Juventus di Massimiliano Allegri. L'addio a gennaio 2020 fu motivato soprattutto dal difficile rapporto con l'ex tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto, secondo le ultime indiscrezioni, è già al lavoro per la prossima stagione. Si parla infatti di un presunto interesse per Marcelo del Real Madrid, diventato una riserva in Spagna. Il terzino andrà in scadenza a giugno 2022 e la prossima stagione potrebbe liberarsi a prezzo vantaggioso. Tornerebbe volentieri a giocare con Cristiano Ronaldo, con il quale ha condiviso tante stagioni e successi al Real Madrid. Il problema principale riguarda l'ingaggio del brasiliano, che attualmente guadagna circa 8 milioni di euro a stagione. Il suo eventuale arrivo però potrebbe dipendere dall'evoluzione tecnica di Frabotta e di Bernardeschi. Quest'ultimo, come dichiarato da Pirlo, potrebbe essere adattato proprio nel ruolo di centrocampista a tutta fascia.