La piattaforma Eleven Sports, società nata nel 2012 che si occupa di contenuti sportivi, alla cui guida c'è l'imprenditore milanese e attuale presidente del Leeds Andrea Radrizzani, ha comunicato, attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web, che nel mese di novembre tutte le partite del campionato italiano di Serie C saranno trasmesse in chiaro. A causa dei numerosi disservizi dovuti, come spiega la multinazionale britannica, a numerosi attacchi informatici, nei mesi scorsi era stata molto difficile la visione delle partite per i circa 70mila abbonati. L'ultimo turno di campionato è stato trasmesso, per ovviare ai frequenti problemi di connessione e non creare ulteriore malcontento negli utenti, sul canale ufficiale Youtube di Eleven Sports.

Previsti rimborsi per gli abbonati

Nel comunicato si legge che il provider di eventi sportivi si rende disponibile a contattare a breve i propri abbonati per comunicare loro le modalità di un rimborso quale adeguato compenso per i disservizi subiti. Il comunicato prosegue con le indicazioni per poter seguire le prossime partite di Serie C e Superlega, che verranno trasmesse gratuitamente per tutto il mese di novembre sul canale ufficiale di Youtube oltre che sulla piattaforma elevensports.it. Sarà disponibile inoltre una selezione di eventi da poter vedere in chiaro sulla official page di Facebook e in streaming sulla nuova piattaforma LiveNow.

Le polemiche tra il presidente del Bari De Laurentiis e Ghirelli

Dubitando del reale impatto che la piattaforma sportiva si proponeva al momento dell'acquisizione dei diritti sportivi per trasmettere le partite delle 60 squadre di Serie C, il presidente del Bari Luigi De Laurentis ha polemizzato duramente col presidente della Lega Pro Ghirelli, manifestando il proprio disappunto per un servizio che considera inadeguato e irrispettoso nei confronti della sua squadra.

Proseguendo nella polemica, De Laurentiis ha proposto un accordo con Sky per trasmettere in esclusiva le partite del club biancorosso. La proposta, già sul tavolo della Lega, non sembra comunque di facile definizione. La piattaforma di streaming Eleven ha, ad oggi, un valore perché è l'unico provider che consente di vedere tutte le partite di Serie C, comprese quelle dei club più blasonati, come appunto il Bari, ma anche il Catania, il Palermo e il Livorno.

Fare a meno dei diritti televisivi di questi club comporterebbe per Eleven Sports una sicura scomparsa; allo stesso tempo né Sky o altre reti nazionali sembrerebbero interessate ad acquisirli.