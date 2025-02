Oggi è una giornata cruciale per il futuro del Taranto e della Turris, con entrambe le squadre sempre più vicine a un’esclusione dal campionato di Lega Pro. La Covisoc è chiamata a esprimersi con urgenza sulla situazione delle due società, accusate di gravi irregolarità amministrative. Se le inadempienze dovessero essere confermate, le due squadre rischiano la radiazione immediata. Nel frattempo, la Lega Pro valuta misure preventive, con il rinvio delle prossime gare in programma contro Crotone e Giugliano.

Le irregolarità del Taranto e della Turris

Le problematiche che rischiano di compromettere la partecipazione al campionato per Taranto e Turris sono legate a irregolarità nei pagamenti. Il Taranto, in particolare, è sotto osservazione per aver saldato i contributi tramite surroga con crediti d’imposta, una pratica che la Covisoc considera irregolare. La Turris, invece, ha effettuato i pagamenti degli stipendi in ritardo, con i bonifici ai tesserati arrivati solo il 21 febbraio, quando la scadenza era fissata al 17 febbraio. Entrambe le situazioni potrebbero comportare la seconda inadempienza consecutiva per le due società, facendo scattare, come previsto, la radiazione automatica dal campionato di Serie C.

L’iter per la decisione finale: i prossimi passi

Nonostante le gravi violazioni, l’esclusione dal campionato non sarà una decisione automatica. Dopo il parere della Covisoc, che ha avviato la procedura d'urgenza, la Procura federale dovrà deferire le due società al Tribunale federale. Questo processo non sarà breve e si prevede che la decisione di primo grado arrivi non prima di metà marzo.

Tuttavia, l'eventuale sentenza di primo grado sarebbe immediatamente esecutiva, anche se i club coinvolti potrebbero ricorrere contro la decisione, prolungando ulteriormente i tempi. La Lega Pro, intanto, ha già preso provvedimenti cautelativi e ha in programma il rinvio delle prossime partite delle due squadre.

Le prossime mosse della Lega Pro e del presidente Marani

La Lega Pro, con l’obiettivo di gestire la situazione nel miglior modo possibile, potrebbe rinviare le gare tra Taranto e Crotone e tra Turris e Giugliano, in attesa di una risoluzione definitiva. Una decisione che arriverà nel pomeriggio del 25 febbraio, dopo un Consiglio direttivo convocato dal presidente Marani. Questa è la seconda riunione in pochi giorni, segno che la situazione è urgente e richiede risposte rapide. Il presidente Marani ha infatti dovuto affrontare diverse difficoltà gestionali legate al caso e ha deciso di non procrastinare ulteriormente. Il futuro delle due squadre è appeso a un filo, con l'incertezza che domina in attesa di sviluppi ufficiali.