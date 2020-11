Il Milan in questa stagione sembra sia ritornato ai fasti di un tempo, quando primeggiava non solo in Europa ma anche in Serie A. Paragonare il giovane Milan di Pioli a quello formato da campioni guidati da Ancelotti è evidentemente un azzardo, rimangono però evidenti i risultati raccolti dalla squadra rossonera in questa stagione. Prima in classifica in Serie A, prima nel girone di Europa League dopo due giornate. Un entusiasmo che sembra riguardare anche la dirigenza, pronta a investire sul mercato e regalare gli acquisti giusti a Pioli. Uno dei nomi principali accostati al Milan è il centrocampista ungherese del Red Bull Salisburgo Dominik Szoboszlai.

Il classe 2000 si sta affermando in questa stagione anche in Champions League, attirando l'attenzione di grandi club. Fra questi anche l'Inter, che è stata una delle società protagoniste del Calciomercato estivo. L'eventuale investimento sul nazionale ungherese da parte delle milanesi sarebbe facilitato dalla clausola rescissoria vantaggiosa presente sul contratto del giocatore.

Milan e Inter potrebbero sfidarsi sul mercato per Szoboszlai

Come scrive calciomercato.com uno dei pezzi pregiati del mercato invernale o estivo del 2021 potrebbe essere il centrocampista offensivo del Red Bull Salisburgo Dominik Szoboszlai. Il giovane ungherese infatti si sta affermando anche a livello europeo in Champions League e con la sua nazionale.

Il classe 2000 ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che è sicuramente vantaggiosa considerando il talento e le qualità del giocatore. L'unica condizione però che possa lasciare la società austriaca a quel prezzo è il pagamento cash dei 25 milioni di euro, senza dilazioni di pagamento. L'Inter potrebbe investirci soprattutto se dovesse essere ceduto Eriksen.

Il centrocampista danese piace in particolar modo al Paris Saint Germain e ha una valutazione di circa 50-60 milioni di euro. Il Milan starebbe pensando al giocatore anche perché Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare la società rossonera la prossima stagione. Il centrocampista turco ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e non ha ancora trovato l'intesa sul rinnovo di contratto con il Milan.

Il possibile mercato dell'Inter

La cessione di Christian Eriksen potrebbe favorire l'eventuale acquisto di Szoboszlai. Il danese però non è l'unico giocatore destinato a lasciare Milano. Anche Milan Skriniar ha molto mercato mentre Nainggolan potrebbe tornare a Cagliari. Vecino difficilmente rimarrà in nerazzurro, piace al Napoli. Infine possibile prestito per Pinamonti. La punta della nazionale under 21 italiana potrebbe trasferirsi in una squadra di Serie A che possa garantirgli continuità di impiego anche in previsione Europei della prossima estate.