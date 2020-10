Il Milan in questo inizio stagione sta mettendo in evidenza una forma ottimale, che l'ha portato a raccogliere importanti risultati in campionato ed in Europa League. Anche il mercato portato avanti dal duo Ricky Massara-Paolo Maldini sembra aver dato i frutti sperati, considerando che attualmente gli undici titolari dispongono di riserve all'altezza. Mancherebbero però, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, alcun ritocchi per potersi garantire a pieno una rosa in grado di lottare per grandi traguardi. Come scrive il Sun uno dei possibili obiettivi della società rossonera è una punta di livello internazionale.

Il nome che interesserebbe è quello di Mauro Icardi, punta del Paris Saint Germain attualmente diventato una riserva per il tecnico tedesco Tomas Tuchel. Proprio questa situazione potrebbe favorire un suo addio alla società francese per ritornare a Milano, città in cui si è affermato come giocatore. Ricordiamo infatti che fino a due stagioni fa la punta argentina era un riferimento del settore avanzato dell'Inter.

Il Milan vorrebbe ingaggiare l'ex Inter Mauro Icardi

L'eventuale ritorno di Mauro Icardi a Milano sarebbe accolto bene dal giocatore ma anche dalla moglie-procuratrice Wanda Nara. La showgirl argentina infatti fino allo scorso anno è stata una delle protagoniste della tv italiana, era infatti opinionista al Grande Fratello Vip.

Nelle stagioni precedenti invece è stato il volto femminile di Tiki Taka, programma condotto fino alla precedente edizione dal giornalista Pierluigi Pardo. Probabile che un ritorno in Italia per la famiglia Icardi possa essere anche l'opportunità per la showgirl argentina di ritornare a lavorare a Milano.

Soffermandoci sulla possibile trattativa fra Paris Saint Germain e Milan per Icardi, potrebbe definirsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Considerando che gli scorsi mesi i francesi lo hanno riscattato dall'Inter per circa 50 milioni di euro, questa potrebbe essere la somma sulla quale potrebbe essere definita la trattativa.

Icardi arriverebbe come compagno di Zlatan Ibrahimovic ma alla lunga potrebbe diventarne anche un suo sostituto.

Il mercato del Milan

Abbiamo parlato del rinforzo nel settore avanzato, non è escluso che a gennaio possa arrivare un centrale a rimpinguare il settore difensivo del Milan. Piace Lovato dell'Hellas Verona mentre si seguono anche Kabak dello Schalke 04 e Simakan dello Strasburgo. Il difensore francese classe 2000 piace soprattutto per la sua duttilità (può giocare centrale ma anche terzino destro) ma anche per i suoi ampli margini di miglioramento. Potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro.