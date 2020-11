Uno dei possibili pezzi pregiati del Calciomercato estivo della prossima stagione potrebbe essere Paul Pogba. Il centrocampista francese potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Manchester United in scadenza a giugno 2022. Per questo la società inglese dovrà necessariamente venderlo la prossima estate per evitare di perderlo a parametro zero nel 2022. Dalla Spagna alcuni media sportivi parlano di un prezzo di mercato evidentemente più basso rispetto alla valutazione di qualche stagione fa. Fino all'estate 2019 infatti il francese aveva un prezzo di mercato di circa 120 milioni di euro, la prossima estate potrebbe costare la metà.

Paul Pogba potrebbe quindi lasciare il Manchester United per circa 60 milioni di euro. Da tempo il giocatore è accostato alla Juventus, fra l'altro il tecnico Andrea Pirlo è uno dei principali estimatori del classe 1993. Non è escluso che, qualora si presentasse l'opportunità, la società bianconera decida di riportare a Torino il giocatore.

Il Manchester United potrebbe vendere Pogba per 60 milioni di euro

Paul Pogba potrebbe essere uno degli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima stagione. Il francese infatti dovrebbe lasciare il Manchester United e potrebbe rappresentare un acquisto utile per i bianconeri. Nelle ultime stagioni infatti il principale problema della Juventus è stata proprio il centrocampo, non ritenuto all'altezza degli altri settori.

Anche in questa stagione l'acquisto di Arthur Melo sembra non aver risolto tale problematica, per questo gli investimenti la prossima estate potrebbero riguardare soprattutto il centrocampo. 60 milioni di euro potrebbe essere un prezzo vantaggioso se consideriamo il valore di Pogba ma la crisi economica potrebbe non aiutare un eventuale investimento sul francese.

Per questo non sono escluse cessioni pesanti per finanziare eventualmente tale acquisto. Aaron Ramsey, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi potrebbero essere alcuni dei giocatori cedibili in vista del prossimo calciomercato estivo. Soprattutto l'argentino, con un contratto in scadenza a giugno 2022, in caso di mancato rinnovo lascerebbe sicuramente Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe investire anche in acquisti a parametro zero la prossima stagione. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni in merito ad un possibile approdo di Angel Di Maria del Paris Saint Germain. L'ingaggio del centrocampista offensivo argentino sarebbe stato suggerito da Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra al Real Madrid. I due hanno vinto diversi trofei con la società spagnola, fra questi anche una Champions League.