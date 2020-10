La sconfitta in Champions League contro il Barcellona ha messo in evidenza alla Juventus la necessità di rinforzare il centrocampo con acquisti di qualità. Gli arrivi di Arthur Melo e di McKennie non hanno dato, almeno nell'immediato, risultati incoraggianti dal punto di vista del gioco. Per questo la prossima stagione la società bianconera potrebbe dedicare il suo mercato soprattutto all'acquisto di uno o due centrocampisti importanti. Buone notizie sembrano arrivare dall'Inghilterra, nello specifico dal Manchester United. Il mediano francese Paul Pogba, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022, non ha ancora rinnovato la sua intesa contrattuale con la società inglese.

Le trattative sembrano procedere a rilento, con difficoltà nel trovare un'intesa fra le parti. Ci sarebbe distanza fra domanda e offerta, lo United sarebbe restio a concedergli la stessa somma che percepisce attualmente considerando le ultime stagioni non ottimali dal punto di vista delle prestazioni da parte del nazionale francese.

Possibile occasione Pogba: il rinnovo con lo United tarderebbe ad arrivare

Media sportivi italiani in questi giorni alimentano le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile ritorno di Paul Pogba a Torino la prossima stagione. Il francese infatti non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Manchester United in scadenza a giugno 2022. Segno evidente di una mancata intesa fra le parti che potrebbe portarlo a decidere una nuova esperienza professionale.

Fra le possibili destinazioni del nazionale francese la Juventus, società a cui il giocatore è rimasto legato. Per Pogba quindi potrebbe profilarsi lo stesso percorso professionale di Alvaro Morata, che dopo essere stato alla Juventus ed aver giocato all'estero, ha fatto ritorno nella società bianconera.

Servirà in ogni caso uno sforzo importante da parte del giocatore nell'accettare l'offerta bianconera. Ci riferiamo ovviamente all'aspetto economico, in quanto difficilmente la Juve garantirebbe a Pogba l'attuale ingaggio che percepisce allo United (circa 15 milioni di euro a stagione).

Pogba dovrebbe accettare diminuzione ingaggio per trasferirsi alla Juve

Se il francese dovesse diminuire le pretese magari accontentandosi di una base di dieci milioni più bonus, la trattativa potrebbe concretizzarsi la prossima stagione. Anche perché non dovrebbero esserci difficoltà nel trovare un'intesa fra Manchester United e Juventus, considerando anche che il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno 2022. Probabile che tale acquisto possa essere finanziato da qualche cessione pesante. Aaron Ramsey ad esempio ha mercato in Premier League e potrebbe fruttare circa 25 milioni di euro. Anche Rabiot piace in Inghilterra, in particolar modo all'Everton di Carlo Ancellotti.