La giovane promessa portoghese, Rafael Leao, è arrivato dal Lille nell'estate 2019 e la scorsa stagione il suo rendimento è stato molto incostante, mostrando scorci di ciò che può fare senza mai trovare la giusta continuità. Gianluca Di Marzio, autorevole giornalista sportivo, ha parlato lunedì sera a Sky Italia della situazione di Leao al Milan e ha confermato che il club ha grande fiducia in lui in quanto deve ripagare l'investimento che ha fatto. "Il Milan è convinto di aver fatto un bel colpo con Leao", ha detto (via 'Calciomercato.com'). "Rafael è considerato tra i talenti più importanti del calcio europeo, il Milan crede di aver acquistato un grande talento.

Ibra è stato preso anche per accompagnare nella crescita i giocatori più giovani. Ora anche Pioli ha diversa scelta”.

Rafael Leao, una promessa pronta a sbocciare

La stagione 2020/2021 sembra essere iniziata ottimamente per Rafael Leao, alla luce del fatto che il portoghese ha messo a segno tre gol e tre assist in otto partite tra Serie A ed Europa League. C'è ancora qualche discussione relativa a quale sia la sua migliore posizione in campo, dato che Leao ha giocato sia da seconda punta e sia da esterno sinistro nell'attacco rossonero. Su una cosa però, non sembrano esserci dubbi, cioè sul talento del giovane che sembra avere un roseo futuro dinnanzi a lui. Sicuramente è un giocatore che merita di essere coccolato, ma che se si dovesse sbloccare potrebbe essere una pedina decisiva per il futuro del Milan.

Milan, Leao potrebbe riposare contro il Lille

Secondo quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano di Sky, è probabile che Ante Rebic abbia la possibilità di tornare a giocare titolare contro il Lille in Europa League. Il croato si è finalmente ripreso ed è tornato in piena forma dopo la lussazione al gomito subita contro il Crotone.

Tuttavia, è ancora da stabilire se Rebic giocherà al posto di Rafael Leao come ala sinistra o se sostituirà Zlatan Ibrahimovic e giocherà come centravanti. Certo, se Rebic dovesse giocare come centravanti darebbe a Pioli la possibilità di concedere a Jens Petter Hauge la sua prima occasione come ala sinistra.

Il tecnico rossonero potrebbe anche utilizzare Brahim Diaz sulla fascia sinistra, dando minutaggio a Rade Krunic nel ruolo di trequartista. In ogni caso, il tecnico del Milan ha solo l'imbarazzo della scelta in questo momento. I rossoneri hanno la ghiotta occasione di portarsi a 9 punti dopo 3 giornate di Europa League, il che consentirebbe al Milan di affrontare con più leggerezza le restanti 3 partite. In porta dovrebbe esserci Tatarusanu, possibile turno di riposo anche per Calabria.