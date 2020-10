In questo inizio di stagione Christian Eriksen, centrocampista danese dell'Inter, sembra far fatica a integrarsi nel gioco nerazzurro, non incidendo neanche in fase offensiva. Per questo continuano ad arrivare diverse indiscrezioni di mercato in merito a una sua possibile cessione durante il Calciomercato invernale.

Le ultime arrivano dal giornale sportivo spagnolo Todofichajes.com, che parla di un interesse concreto del Manchester United per il centrocampista dell'Inter: la società inglese sarebbe pronta a offrire una contropartita tecnica importante pur di arrivare ad Eriksen. Si tratterebbe del giocatore ex Ajax Danny Van de Beek, trasferitosi in estate in Premier League per circa 50 milioni di euro.

L'eventuale scambio fra i due che potrebbe definirsi alla pari, in quanto l'Inter valuta Eriksen intorno ai 50-60 milioni di euro. L'olandese rappresenterebbe tecnicamente il giocatore ideale per Conte, in quanto è abile negli inserimenti da centrocampo.

Possibile scambio Van de Beek-Eriksen fra Manchester United ed Inter

Secondo il sito Todofichajes.com a gennaio Manchester United e Inter potrebbero effettuare quindi uno scambio che accontenterebbe entrambe le società: Van de Beek potrebbe trasferirsi a Milano, mentre Eriksen finirebbe a Manchester.

Che il danese non si sia integrato perfettamente nel gioco di Conte è fatto oramai evidente, nonostante il tecnico pugliese di recente lo abbia spesso schierato titolare.

Anche nel match contro il Genoa il giocatore è sembrato poco incisivo e, nella ripresa, Conte lo ha sostituito con Barella.

L'eventuale arrivo in nerazzurro di Van de Beek potrebbe essere utile in quanto garantirebbe a Conte un innesto abile anche in zona gol. L'ex Ajax è un trequartista atipico, abile anche come mezzala, che ha come caratteristica principale la capacità di inserimento.

Ne sa qualcosa anche la Juventus, che nella stagione 2018-2019, nei quarti di finale di ritorno di Champions League, è stata punita da un suo gol all'Allianz Stadium di Torino.

Il mercato dell'Inter

L'Inter potrebbe cedere inoltre anche il difensore Milan Skriniar. Lo slovacco piace a Barcellona, Tottenham e Real Madrid e potrebbe fruttare circa 50 milioni di euro.

La sua eventuale cessione potrebbe portare l'Inter a investire su un altro difensore centrale: piacciono ai nerazzurri Milenkovic della Fiorentina, Izzo del Torino e Kabak, turco dello Schalke 04.