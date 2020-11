Paulo Dybala sta attraversando un momento piuttosto complicato e nelle ultime partite della Juventus è stato uno dei peggiori in campo. Anche contro lo Spezia, l'argentino non è mai stato pericoloso e il suo apporto alla squadra è stato minimo. Adesso Dybala rischia di rimanere in panchina visto che è tornato Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata sta avendo grandissima continuità di presentazioni. Della situazione del numero 10 della Juventus ne ha parlato, a Radio Bianconera, il noto giornalista Gianni Balzarini: "In questo momento non può pretendere di fare discorsi sul rinnovo contrattuale".

Dybala rischia il posto

Paulo Dybala è reduce da prestazioni piuttosto opache e la sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi. L'argentino ha giocato le ultime sfide dal primo minuto ma non ha inciso ed è apparso molto lontano dalla migliore condizione fisica. Adesso il cammino di Dybala rischia di complicarsi ulteriormente visto che la concorrenza è sempre più agguerrita. Il giornalista, Gianni Balzarini ha proprio parlato di quello che può essere l'impiego per le prossime partite del numero 10 juventino: "Se prendiamo spunto da questa partita, la Joya sta in panchina". Dybala dovrà fare qualcosa in più se vorrà scalare le gerarchie della Juventus anche perché Cristiano Ronaldo è tornato e Alvaro Morata è un giocatore imprescindibile.

Per Gianni Balzarini Dybala deve dare quel qualcosa in più anche a livello mentale: "È chiaro che anche lui deve un po’ svegliarsi mentalmente". Il giornalista ha poi aggiunto che in alcuni frangenti l'argentino a livello mentale è parso un po' inflaccidito.

Morata al top

In questa prima parte di stagione, Alvaro Morata si è fatto carico dell'attacco della Juventus.

Lo spagnolo ha segnato diversi gol ma ha anche giocato al servizio della squadra. Adesso il numero 9 juventino avrà il suo fianco Cristiano Ronaldo che si è lasciato alle spalle la Covid - 19. Dunque, Andrea Pirlo finalmente potrà schierare il suo attacco titolare. Gianni Balzarini ha commentato proprio le recenti prestazioni di Alvaro Morata: "Me lo aspettavo questo impatto, in tempi non sospetti dissi che sarebbe stato il vero grande acquisto".

Il giornalista ha così promosso l'acquisto da parte della Juventus del bomber spagnolo. Morata in questi anni è molto maturato come ha sottolineato lo stesso Gianni Balzarini: "È maturato caratterialmente, non soffre il confronto nemmeno con Cristiano Ronaldo". Adesso la Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Ferencvaros. In attacco contro il club ungherese, ci sarà proprio Morata e al suo fianco resta da capire se ci sarà Cristiano Ronaldo oppure se il portoghese partirà dalla panchina. Pirlo deciderà solo nella giornata di mercoledì 4 novembre.